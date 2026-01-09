Στο προσκήνιο της αργεντίνικης επικαιρότητας παραμένει το όνομα του Σαντίνο Αντίνο, με νέα δημοσιεύματα να δίνουν εξελίξεις γύρω από το μέλλον του. Αυτή τη φορά, η έγκυρη «Olé» αποκαλύπτει πως η προοπτική μετακίνησής του στη Ρίβερ Πλέιτ έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς ο 20χρονος εξτρέμ ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι η συνέχιση της καριέρας του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στον Παναθηναϊκό. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι Ρίβερ και Γοδόι Κρουζ είχαν φτάσει σε πλήρη συμφωνία για την πώλησή του, με την αλλαγή εκπροσώπησης του παίκτη να αλλάζει άρδην τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η διοίκηση της Ρίβερ φαίνεται πλέον διατεθειμένη να αφήσει οριστικά στην άκρη την περίπτωση του Αντίνο και να στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση των άκρων. Όπως αναφέρει το «elcrackdeportivo», οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Πάμπλο Σολάρι, ο οποίος πραγματοποιεί θετική σεζόν με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας.

«Μπορεί να μην πρόκειται για επιλογή που ξεσηκώνει τον κόσμο της Ρίβερ, ωστόσο η επιστροφή του πρώην εξτρέμ της Κόλο-Κόλο θα μπορούσε να προσφέρει στον Μαρσέλο Γκαγιάρδο έναν ποιοτικό ακραίο επιθετικό, σε μια θέση όπου η “Μιγιονάριος” παρουσιάζει αυτή τη στιγμή κενό», σημειώνει το δημοσίευμα, προσθέτοντας πως το ενδεχόμενο επιστροφής του Σολάρι παραμένει ανοιχτό, σε αντίθεση με εκείνο του Αντίνο, που απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο.

Ο Σολάρι είναι γνώριμος στη Ρίβερ, καθώς φόρεσε τη φανέλα της για δύο σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 110 συμμετοχές, με απολογισμό 30 γκολ και 17 ασίστ.