Με ιδιαίτερη ευλάβεια και τη συμμετοχή πολλών πιστών τιμήθηκε τη Δευτέρα (6/1) η εορτή των Θεοφανείων και στην Κωνσταντινούπολη.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ακολούθησε η τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα νερά του Κεράτιου Κόλπου, σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης.

Το «παρών» στις θρησκευτικές τελετές έδωσε ο υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης Άκης Σκέρτσος, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή (5/1), είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι.