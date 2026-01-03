Το 2026 έρχεται με υποσχέσεις και σημαντικές εξελίξεις για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, καθώς πλήθος έργων και προγραμμάτων που φέρουν την υπογραφή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προγραμματίζονται με στόχο να αναδείξουν την Ελλάδα ως πρότυπο ψηφιακής εξέλιξης στην Ευρώπη.

Με κεντρικούς άξονες τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένονται να αλλάξουν ριζικά το τοπίο της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Ultra Fast Broadband (UFBB) θα φέρει επανάσταση στην ψηφιακή υποδομή, προσφέροντας ταχύτητες έως 1 Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, προάγοντας τη στρατηγική της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Αυτή η πρωτοβουλία δεν θα περιοριστεί μόνο στην ενίσχυση της διαδικτυακής πρόσβασης, αλλά θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα των πολιτών και κάνοντάς τη πιο αποτελεσματική.

Παράλληλα, θα υπάρξουν σημαντικές αναβαθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης και της υγείας, με την ψηφιοποίηση δικαστικών αρχείων και την ολοκλήρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Οι αναπτυσσόμενες υποδομές 5G θα εξασφαλίσουν ότι οι απομακρυσμένες περιοχές της χώρας δεν θα μείνουν πίσω στην ψηφιακή επανάσταση, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες επικοινωνιακές υπηρεσίες.

Με την υλοποίηση των Mission Critical Networks, υποδομών που διασφαλίζουν την επικοινωνία για τα Σώματα Ασφαλείας, η χώρα θα αποκτήσει ένα ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας. Όλα αυτά τα έργα αναδεικνύουν τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό που δεν απλά βελτιώνει τις υπηρεσίες, αλλά διασφαλίζει και την κοινωνική συνοχή και την ισοτιμία για όλους τους πολίτες.

«Το 2026 είναι μια χρονιά περαιτέρω ωρίμανσης της ψηφιακής στρατηγικής που υλοποιείται με συνέχεια και συνέπεια από το 2019, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για τη χρονιά κατά την οποία κρίσιμες μεταρρυθμίσεις αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα για το κράτος, την οικονομία και τους πολίτες. Κομβικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και στην Υγεία με νέα πληροφοριακά συστήματα, αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιοποίηση δισεκατομμυρίων σελίδων, βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα των υπηρεσιών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και η συστηματική ενοποίηση και τακτοποίηση των βασικών μητρώων του κράτους με τον Προσωπικό Αριθμό ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου, μειώνουν τη διοικητική αβεβαιότητα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Το 2026 σηματοδοτεί, επίσης, την επιχειρησιακή λειτουργία εθνικών υποδομών αιχμής, όπως ο υπερυπολογιστής “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” και το AI Factory “Pharos”, ενώ μεγάλα έργα συνδεσιμότητας, όπως το Ultra Fast Broadband και η επέκταση των δικτύων 5G, μειώνουν έμπρακτα το ψηφιακό χάσμα. Στόχος μας είναι ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο, πιο ανθεκτικό, μια Ελλάδα πιο ψηφιακή και πιο φωτεινή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επιγραμματικά τα ορόσημα του 2026

Η ανάπτυξη του Ultra Fast Broadband, που θα προσφέρει δίκτυα οπτικών ινών σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με ταχύτητες έως 1 Gbps για περίπου 830.000 συνδέσεις, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, με προϋπολογισμό σχεδόν 829 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στη δραστική μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην προώθηση της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030.

Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός δικτύου κεραιών 5G σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές που δεν διαθέτουν επαρκή κάλυψη. Η δημόσια διαβούλευση για αυτό το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ενισχύοντας τη κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Σημαντική είναι επίσης η δημιουργία Mission Critical Networks για τα Σώματα Ασφαλείας, όπου μια ασφαλής και ανθεκτική υποδομή θα ενοποιήσει υφιστάμενες και νέες τεχνολογίες, όπως TETRA και 4G/5G. Ο διαγωνισμός για την υλοποίηση αυτής της υποδομής αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Στο πλαίσιο της διαστημικής παρακολούθησης, αναμένεται η εκτόξευση 11 ελληνικών μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα διασυνδεθούν με τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» για την παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων που έχουν εφαρμογές σε τομείς όπως η γεωργία και η πολιτική προστασία. Επίσης, η συνεργασία μεταξύ της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η ολοκλήρωση της εθνικής κτηματογράφησης (δημόσια ανάρτηση 100% δικαιωμάτων) είναι ένα άλλο καθοριστικό βήμα, με στόχο την αποκατάσταση και τη διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα έως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, η παράδοση του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και η πλήρης λειτουργία του εντός του Β’ τριμήνου θα συνεισφέρουν στη θωράκιση της ψηφιακής υποδομής της χώρας.

Η ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων (300 εκατομμύρια σελίδες) και ο εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος (δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και αναβάθμιση συστήματος τήρησης πρακτικών, επέκταση τηλεδιάσκεψης και ηλεκτρονικού πινακίου για απομακρυσμένη δικαστική λειτουργία κ.α.) θα επιτρέψουν μια πιο αποτελεσματική και ταχύτερη δικαστική διαδικασία.

Στον τομέα της υγείας, η ολοκλήρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και του Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών Ασθενών καθώς και η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές αναμένεται να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα της φροντίδας και την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί και στην ανάπτυξη ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με Πολίτες και Επιχειρήσεις (CRM) για τη γενική κυβέρνηση, το οποίο θα μετασχηματίσει την αλληλεπίδραση δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προσφέροντας 250 ψηφιακές υπηρεσίες στις Περιφέρειες από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αλλά και τη λειτουργία της πλατφόρμας Support.gov.gr.

Η επίτευξη αυτών των οροσήμων για το 2026 υπόσχεται να επιφέρει μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, καθιστώντας το κράτος πιο λειτουργικό, διαφανές και ανταγωνιστικό. Η διασφάλιση της ψηφιακής πρόσβασης σε όλους τους πολίτες και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές θα θωρακίσει την κοινωνική συνοχή και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, που αναδεικνύει τη σημαντική αξία της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο ψηφιακός τομέας δεν αφορά απλά την τεχνολογία, αλλά επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών.