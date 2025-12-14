Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης έχει περάσει πλέον η σχέση κυβέρνησης και αγροτικού κόσμου, με αγρότες και κτηνοτρόφους να απορρίπτουν ξεκάθαρα την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου χωρίς να έχουν προηγηθεί σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις στα αιτήματά τους.

Η γραμμή αυτή χαράχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στη συνεδρίαση του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια Λάρισας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα. Εκεί αποφασίστηκε περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν πως πριν από οποιαδήποτε συζήτηση με την κυβέρνηση θα πρέπει να υπάρξει ικανοποίηση βασικών και αδιαπραγμάτευτων διεκδικήσεων.

Η κυβερνητική αντίδραση δεν άργησε να έρθει. Από το βήμα της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για «προσχηματικό διάλογο», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση όταν –κατά την κυβερνητική εκτίμηση– δεν κατατίθενται αιτήματα.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει λύσεις και επιλέγει να αγνοεί την πραγματική διάσταση του προβλήματος.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν πλέον πολύ πιθανό να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται το μήνυμα περί διαλόγου. Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται σήμερα, μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του στο Facebook. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το κάλεσμα για διάλογο, θέτοντας όμως ως όρο να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και προειδοποιώντας για νομικές συνέπειες σε περίπτωση νέων αποκλεισμών.

«Θα κλείσουμε και τις παρακαμπτήριες»

Η κυκλοφορία διεξάγεται με παρακάμψεις σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης, όπως στη Θήβα, τον Μπράλο, το Κάστρο, τον κόμβο Αταλάντης, τις Μικροθήβες, τη Νίκαια Λάρισας, το Βαρικό Πιερίας (στο ρεύμα προς Αθήνα) και τα διόδια Μαλγάρων. Παράλληλα, μπλόκα έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στον κόμβο Καρδίτσας και στο Λόγγο Τρικάλων, ενώ για έκτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει κλειστή και η είσοδος της Πάτρας από τον κόμβο Εγλυκάδας.

«Μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από τα μπλόκα», υπογραμμίζουν οι αγρότες, σύμφωνα με το onlarissa.gr, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο αποκλεισμού των παρακαμπτήριων οδών.

Τα αιτήματα προς το Μαξίμου και το τελεσίγραφο

Το επόμενο βήμα των αγροτών είναι η αποστολή γραπτής λίστας αιτημάτων προς την κυβέρνηση, συνοδευόμενης από τελεσίγραφο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και τα χρόνια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται:

Παραγραφή των διώξεων αγροτών από τη Βουλή

Καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις

Κατώτερες εγγυημένες τιμές

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διανομή των «κλεμμένων» του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους

Δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό πακέτο αιτημάτων για μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Για την κτηνοτροφία ειδικά, λόγω της ευλογιάς των προβάτων, ζητείται εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση, κάλυψη του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια Λάρισας. Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 (EUROKINISSI)

Ένταση και στη Βουλή

Το κλίμα ρήξης μεταφέρθηκε και στο Κοινοβούλιο, όπου η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026 εξελίχθηκε σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για κοινωνικό αυτοματισμό και για έναν διάλογο χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο με τους αγρότες.

Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας, επανέλαβε ότι ο διάλογος μπορεί να γίνει μόνο με ανοιχτούς δρόμους, προειδοποιώντας ότι όσοι προκαλούν ταλαιπωρία στους πολίτες θα υποστούν συνέπειες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί εντός των αντοχών του προϋπολογισμού, τονίζοντας πως «τα “λεφτά υπάρχουν” τελείωσαν».

Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική. Ο Δημήτρης Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) σημείωσε ότι οι αγρότες δεν βγήκαν στους δρόμους «για ρεβεγιόν», ο Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) χαρακτήρισε «υποκριτικό» το κάλεσμα του πρωθυπουργού, ο Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) μίλησε για «διάλογο-παραμύθι», ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης (Νέα Αριστερά) εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, συνδέοντας το ζήτημα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.