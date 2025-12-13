Τα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό, στα οποία περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του, έγιναν γνωστά λίγες ώρες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα και στην οποία αποφάσισαν να μην προσέλθουν τη Δευτέρα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η λίστα των αιτημάτων που έχει σταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού

Κατώτερες εγγυημένες τιμές

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Νωρίτερα οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να μην αποδεχθούν τη συνάντηση που πρότεινε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέλη των συνδικαλιστών ανέφεραν ότι θα συντάξουν τη λίστα με τα αιτήματά τους, την οποία σκοπεύουν να αποστείλουν στον πρωθυπουργό, αναμένοντας πρώτα σαφείς απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε συνάντηση.

Από την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας

Εφόσον οι απαντήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν γνωστοποιήσει, τότε θα κατέβουν στην Αθήνα για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Μόνο έτσι θα προσέλθουμε στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό» έλεγαν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι, την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μαρινάκης: Επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, όχι σε κλειστούς δρόμους

Ο Παύλος Μαρινάκης

Έκκληση για διάλογο και όχι στους κλειστούς δρόμους, απηύθυνε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην αρχή της ομιλίας του επί του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Από την πρώτη στιγμή είπαμε ναι στο διάλογο, χωρίς κλειστούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία μετά από δεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Δίνουμε όσα περισσότερα παραπάνω μπορούμε, δώσαμε λύση για ρεύμα πετρέλαιο, ΦΠΑ και φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Επιμένω λοιπόν και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» ανέφερε και συμπλήρωσε, όσον αφορά τα αιτήματά τους: «δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες».