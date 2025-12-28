Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ και αποτέλεσε τον καταλύτη για τη νίκη των Μπακς στο Σικάγο απέναντι στους Μπουλς. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο σταρ του Μιλγουόκι μίλησε στους δημοσιογράφους και κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορούσε το μέλλον του.

Η αντίδραση του Greek Freak ήταν άμεση και ξεκάθαρη, καθώς τόνισε ότι «είναι εδώ», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ερώτηση προσβλητική τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συμπαίκτες και τον οργανισμό των Μπακς.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν ‘Δεν θέλω να είμαι εδώ’. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα».

Αναφερόμενος στη βαθμολογική θέση των Μπακς στην Ανατολή και στο εντυπωσιακό κάρφωμα με ανεμόμυλο που προκάλεσε αντιδράσεις, σχολίασε: «Είμαστε 11οι στην Ανατολή ή 12οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας. Αν χρειάζεται να γίνουμε λίγο άτακτοι στο τέλος, ας γίνει. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Γιατί να ‘παίζουμε μέχρι το τέλος και να έχουμε σεβασμό και fair play’, παλεύουμε για τη ζωή μας αυτή τη στιγμή.

Αυτή είναι πραγματική κουβέντα. Είμαι 13 χρόνια στο πρωτάθλημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε αδερφέ, πιθανότατα η μισή ομάδα δεν θα είναι εδώ, δεν θα μπούμε στα playoffs. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει.

Και αν (σ.σ. το κάρφωμα με ανεμόμυλο) είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για τη ζωή μας και πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας γίνει».

Η επιστροφή του Γιάννη λοιπόν συνδυάστηκε με μια ιδιαίτερα σημαντική εκτός έδρας επικράτηση των Μπακς με 112-103 επί των Μπουλς, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12).

Το Μιλγουόκι βελτίωσε το ρεκόρ του σε 13-19 (8-8 εντός και 5-11 εκτός έδρας), με τον Γιάννη να αγωνίζεται υπό περιορισμό λεπτών συμμετοχής, αλλά να αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικός στο σκοράρισμα, σημειώνοντας 29 πόντους σε μόλις 25 λεπτά, κρατώντας τα «Ελάφια» κοντά στη ζώνη Σικάγο και Ατλάντα.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Ρόλινς (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Πόρτις (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ), με τον Ντοκ Ρίβερς να περιορίζει το ροτέισον στους εννέα παίκτες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναμέτρησης.

Οι Μπουλς υποχώρησαν στο 15-16 (8-7 εντός και 7-9 εκτός έδρας). Παρά το πλήρες ρόστερ που είχε στη διάθεσή του ο Μπίλι Ντόνοβαν, δεν βρέθηκε παίκτης να «κουβαλήσει» την ομάδα στα κρίσιμα σημεία. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για το Σικάγο μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες.

Στα επιμέρους στατιστικά, οι πόντοι στη ρακέτα ήταν 48-46, οι πόντοι στον αιφνιδιασμό 21-8, από τον πάγκο 40-36, από τα λάθη του αντιπάλου 16-16 και από δεύτερες ευκαιρίες 13-13 για τις δύο ομάδες.

Αγωνιστικά, οι Μπουλς του άφησαν από νωρίς το περιφερειακό σουτ και εκείνος δεν δίστασε. Επιχείρησε το τρίποντο από τη γωνία και το ευστόχησε, έχοντας επτά πόντους στο πρώτο πεντάλεπτο συμμετοχής του. Επέστρεψε προς τα μέσα της δεύτερης περιόδου και μέσα σε 58 δευτερόλεπτα σημείωσε τρία καρφώματα. Το πρώτο ημίχρονο τον βρήκε με 15 πόντους (6/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα) σε μόλις 9:39.

Στο δεύτερο μέρος μπήκε με 3/4 βολές, αγωνίστηκε εκ νέου για πέντε λεπτά και επέστρεψε 5:51 πριν το τέλος με το σκορ στο 89-92, ανοίγοντας χώρους για Ρόλινς και Τέρνερ. Στα 70 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη κέρδισε φάουλ και ευστόχησε σε 2/2 βολές για το 100-105, συνέχισε με εντυπωσιακό λέι-απ για το +7, στα 33″ χρεώθηκε παράβαση πέντε δευτερολέπτων και στα 16.8″ έβαλε ακόμη δύο βολές για να «κλειδώσει» τη νίκη. Στο φινάλε κάρφωσε ξανά, προκαλώντας ένταση και σύρραξη.

Η στατιστική του:

29 πόντοι

9/12 δίποντα

1/3 τρίποντα

8/10 βολές

8 ριμπάουντ

1 ασίστ

1 κλέψιμο

1 μπλοκ

2 λάθη

2 φάουλ

σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Επόμενη υποχρέωση για τους Μπακς είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Χόρνετς στη Σάρλοτ, τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου στις 02:00.