Βρισκόμαστε στα μέσα της εορταστικής περιόδου, το κλίμα είναι ευδιάθετο και τα σχολεία κλειστά, που σημαίνει ότι όσοι έχετε παιδιά, έχετε και τον χρόνο να κάνετε πράγματα οικογενειακά. Όπως βόλτες στην πόλη και μετά να καθίσετε κάπου μαζί να απολαύσετε οι μεγάλοι τον καφέ σας και οι μικροί μια ζεστή σοκολάτα, έναν χυμό ή ένα χριστουγεννιάτικο γλύκισμα.

Στην Αθήνα, υπάρχουν στέκια που όχι μόνο είναι σε κλίμα άκρως χριστουγεννιάτικο, αλλά το σκηνικό τους μοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από κάποιο παραμύθι, εντυπωσιάζοντας σίγουρα τα παιδιά.

Little Kook

Δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις το αφιέρωμα με το στέκι που είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό για την περίσταση αυτή. Είναι, εξάλλου, το μέρος στην Αθήνα που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με τα Χριστούγεννα, λόγω του στολισμού του. Το προσωπικό είναι κι εκείνο ντυμένο αναλόγως, ενώ ο στολισμός είναι εντυπωσιακός από το εξωτερικό του κιόλας.

Τοποθεσία: Καραϊσκάκη 17, Αθήνα

Cap Cap

Από τα πρώτα μαγαζιά της πόλης που σύστησε στο κοινό τη συγκεκριμένη θεματική παραμυθένια διακόσμηση, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση. Μέχρι και σήμερα το Cap Cap είναι η επιλογή για μια στάση που θα σας βάλει στο πνεύμα των Χριστουγέννων για τα καλά.

Τοποθεσία: Πανόρμου 26, Αιγάλεω

Noel

Το πιο Χριστουγεννιάτικο μαγαζί της πόλης, όνομα και πράγμα, για την εορταστική περίοδο δεν θα μπορούσε να μας αφήσει παραπονεμένους. Με την άκρως εντυπωσιακή διακόσμηση η οποία παραπέμπει σε χριστουγεννιάτικο χωριό, ζωντανεύοντας τα πιο όμορφα και αγαπημένα μας παιδικά παραμύθια των εορτών, είναι το στέκι που δεν γίνεται να μην κάνεις μία στάση.

Τοποθεσία: Κολοκοτρώνη 59Β, Αθήνα

Fairytale

Με τον παραμυθένιο στολισμό του, και το Fairytale θα σας βάλει σε mood Χριστουγέννων και θα νιώσετε μικροί και μεγάλοι πως είστε μέρος ενός παραμυθένιου σκηνικού. Εδώ, θα βρείτε και τις πιο υπέροχες γλυκές λιχουδιές που λόγω εορτών, κάνουμε εξαίρεση για να τις δοκιμάσουμε, χωρίς τύψεις.

Τοποθεσία: Νέα Φιλαδέλφεια – Ν. Τρύπια 48

Ψυρρή – Λεωκορίου 16

Pop Up στο Περιστέρι – Αιμιλίου Βεάκη 34