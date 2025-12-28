Η ορεινή Αρκαδία φημίζεται για τα πανέμορφα και γραφικά χωριά της που αποτελούν πόλο έλξης και ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις στην αγκαλιά της φύσης.

Κάποια χωριά είναι δημοφιλή, όπως η Δημητσάνα ή η Βυτίνα και άλλα λιγότερο, αλλά εξίσου όμορφα και παραδοσιακά. Κι ένα από αυτά τα χωριά είναι σίγουρα ο Βλόγγος, που όσοι τον ανακαλύπτουν, συμφωνούν πως είναι η ευχάριστη έκπληξη της ορεινής Αρκαδίας.

Ο Βλόγγος στέκει φωλιασμένος στην προτελευταία κορυφή του όρους Εχτίχοβα, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα χίλια μέτρα. Πρόκειται, μάλιστα, για ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας, ενώ απέχει 9 χιλιόμετρα από τη Δημητσάνα, 44 από τη Βυτίνα και 6 από τη Ζάτουνα.

Του έχουν αποδώσει τον χαρακτηρισμό «μπαλκόνι της κεντρικής Πελοποννήσου», εξαιτίας της ανεμπόδιστης θέας που έχει προς το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, τον Ταΰγετο, το Λύκαιο όρος και τη Μίνθη. Μάλιστα, όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, μπορεί κανείς να απολαύσει ολόκληρη την κοιλάδα του Αλφειού, ακόμα και το Ιόνιο πέλαγος. Ο Βλόγγος έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και η πρώτη έγγραφη αναφορά σε αυτόν εντοπίζεται το 1732, σε Κώδικα της Μονής Φιλοσόφου. Η κεντρική εκκλησία του χωριού χρονολογείται από το 1815 ενώ και τα περισσότερα σπίτια τοποθετούνται χρονικά στον 19ο αιώνα ή και παλαιότερα και φτιάχτηκαν από λαγκαδινούς μαστόρους.

