Σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, μέσα στην καταπληκτική και πλούσια φύση του Μαινάλου, η Δημητσάνα αποτελεί σταθερά έναν δημοφιλή προορισμό για σύντομη απόδραση από την Αθήνα. Εξάλλου, το γραφικό χωριό της ορεινής Αρκαδίας, απέχει περίπου 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα, οπότε σίγουρα είναι μια ιδανική επιλογή για να φορτίσετε τις μπαταρίες και να αλλάξετε εικόνες, έστω και για λίγο.

Ή και για περισσότερες μέρες, αφού είναι σίγουρο ότι στη Δημητσάνα δεν θα βαρεθείτε. Όπως δεν θα βαρεθείτε την απέραντη θέα της, αφού από εδώ, όλος ο κάμπος της Μεγαλόπολης απλώνεται στα πόδια των επισκεπτών, με το μάτι να χάνεται στον ορίζοντα και η ανάσα να κόβεται από τον συναρπαστικό Ταΰγετο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, το γεγονός ότι πολλοί την αποκαλούν και ως το «μπαλκόνι» της Αρκαδίας.

Από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της είναι, επίσης, και τα άφθονα νερά που χάρισαν στη Δημητσάνα τη δύναμη της υδροκίνησης, την οποία ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία της χώρας. Επίσης, οι λάτρεις της φύσης θα απολαύσουν πεζοπορίες στην υπέροχη αρκαδική φύση, με διασημότερο σημείο αναφοράς το φαράγγι του Λούσιου ποταμού.

Στο εσωτερικό του χωριού, από την άλλη, η γοητεία της Δημητσάνας παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο. Κάτι που μπορεί να ανακαλύψει κανείς περιδιαβαίνοντας τα πέτρινα και στενά σοκάκια με τα όμορφα παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια και κτίρια, τυπικό δείγμα της αρκαδικής αρχιτεκτονικής, κάτι που βοήθησε και στον χαρακτηρισμό του χωριού ως διατηρητέου οικισμού.

