Ο Γιώργος Μπότας, ορυζοπαραγωγός και γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, είναι ένας ακόμη αγροτοσυνδικαλιστής που είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να δεσμεύονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, διαπίστωσε τυχαία ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ανέφεραν ότι από τον διασταυρωτικό έλεγχο προέκυψε ότι 17 αγροτεμάχια, τα οποία ο Μπότας δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες καθώς οι εκτάσεις αυτές δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές.

Παράλληλα, για την περίοδο 2019–2024, ο ίδιος φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις ενισχύσεις για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια.

Σε δηλώσεις του σήμερα στον ΣΚΑΪ ο κ. Μπότας ανέφερε για όσα ήρθαν στη δημοσιότητα: «Από το μεσημέρι της Παρασκευής ζω μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί μου. Και μαθαίνω αργά το βράδυ χθες από τα σάιτ, χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο, τη δικογραφία μου ότι έχω 17 αγροτεμάχια-φαντάσματα και έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 έως σήμερα.

Αν δεν είναι αυτό ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου, τότε τι άλλο να σκεφτώ. Ζω έναν κανιβαλισμό από προχθές. Εγώ δεν γνωρίζω τον λόγο που έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί μου.

Εγώ δηλώνω αγροτεμάχια 17 και περισσότερα κάθε χρόνο, τα οποία τα νοικιάζω. Δεν είμαι κανένας κτηματίας, νοικιάζω αγροτεμάχια. Τώρα προφανώς, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9 με το Κτηματολόγιο, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση στο Ε9 είτε στο Κτηματολόγιο και μου πετάει τη δήλωση ως φάντασμα.

Εγώ τα δηλώνω. Εγώ από την Υπηρεσία, το μόνο που μου ζητάνε είναι το συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο το έχω καταθέσει κάθε χρονιά, επικυρωμένο, σφραγισμένο. Δεν μιλάμε για χωράφια-φαντάσματα, μιλάμε για χωράφια για τα οποία έγινε ένας έλεγχος και δεν ταυτοποιούνται για κάποιον λόγο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, καλλιεργεί κυρίως ρύζι, βαμβάκι και λίγο καλαμπόκι. «Επειδή βγήκε μια αναντιστοιχία στις δηλώσεις μου, αυτή τη στιγμή δέχομαι έναν απίστευτο κανιβαλισμό και μια ηθική ζημιά ανεπανόρθωτη. Χωρίς να έχω καταδικαστεί δέχομαι όλη αυτή την πίεση. Εγώ να πω ότι μακάρι να γίνει ένας έλεγχος, να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Αν κάπου φταίω να πληρώσω γιατί αυτό το μπλοκάρισμα είναι καταστροφή για μένα», είπε στη συνέχεια.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου «πάγωσαν» τη Δευτέρα. Ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Τη δικογραφία θα την διαβάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα, κανονικότατα».

Η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τον κύριο Ανεστίδη για παρατυπίες στις δηλώσεις του κατά την χρονική περίοδο 2019-2024, όπου φέρεται να εισέπραξε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ. Υπεξαίρεση η οποία – εφόσον αποδειχθεί – συνιστά κακούργημα.

Η Οικονομική Αστυνομία ερευνά συνολικά τρεις αγρότες. Η εντολή για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των τριών αγροτών, δόθηκε το περασμένο Σάββατο. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι εκείνη που θα αποφασίσει εάν τελικά τα στοιχεία είναι επαρκή για να ασκηθούν ποινικές διώξεις.