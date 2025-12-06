Η εφορία γυρίζει σελίδα το 2026 και περνά σε μια νέα εποχή με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή παρακολούθηση των συναλλαγών και την πλήρη διασύνδεση συστημάτων. Η ΑΑΔΕ βάζει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φιλοδοξώντας να περιορίσει ουσιαστικά τη φοροδιαφυγή, να απλουστεύσει τις διαδικασίες για τους πολίτες και η φορολογική διοίκηση να μετασχηματιστεί σε data-driven οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή θα χρησιμοποιήσει δεδομένα και αναλύσεις ως κεντρικό πυρήνα για τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση των υπηρεσιών της και την αναβάθμιση της λειτουργίας της συνολικά.

Έλεγχοι με αλγορίθμους

Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα των ελέγχων στηρίζεται σε αλγορίθμους που θα «σαρώνουν» καθημερινά τα δεδομένα των επιχειρήσεων. Ο στόχος δεν είναι απλώς ο εντοπισμός παραβάσεων, αλλά η πρόληψή τους πριν ακόμα εκδηλωθούν. Με υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις επιχειρήσεις, υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής και με ένα εκτεταμένο σύστημα καταγραφής συναλλαγών, η ΑΑΔΕ θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο των οικονομικών ροών.

Το νέο Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα λειτουργεί ως «ραντάρ» ύποπτης δραστηριότητας. Ακόμη, το αναβαθμισμένο CRM/ERM θα εντοπίζει μοτίβα κινδύνου, προτείνοντας άμεσα δράση. Παράλληλα, η δημιουργία ψηφιακού μητρώου για κλάδους με υψηλές ταμειακές συναλλαγές επιχειρεί να κλείσει ακόμη μία «χαραμάδα» φοροδιαφυγής.

Ψηφιακή «ταυτότητα» για κάθε ακίνητο

Το 2026 φέρνει τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Για πρώτη φορά, κάθε ακίνητο θα έχει μια πλήρη ψηφιακή ταυτότητα, από το είδος της χρήσης του μέχρι τα εισοδήματα που παράγει. Με στοχευμένες διασταυρώσεις, η ΑΑΔΕ θα εντοπίζει αδήλωτα ακίνητα, μισθωτήρια που δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο σύστημα ή αποκλίσεις στα δηλωμένα εισοδήματα.

Κρυπτονομίσματα

Σε έναν χώρο όπου επικρατεί ασάφεια, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει ένα φορολογικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδική ομάδα εργασίας θα ορίσει συντελεστές, διαδικασίες και υποχρεώσεις, ώστε επενδυτές και φορολογούμενοι να κινούνται πλέον σε ένα σαφώς χαρτογραφημένο τοπίο.

AI στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα λειτουργεί μόνο ως εργαλείο ελέγχου αλλά και ως καθημερινός σύμβουλος των πολιτών. ChatGPT και νέο chatbot θα ενσωματωθούν στο myAADE, δίνοντας άμεσες απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, καθοδήγηση κατά τη συμπλήρωση δηλώσεων και προσωποποιημένη ενημέρωση για υποχρεώσεις και προθεσμίες.

Η αυτοματοποίηση θα μειώσει τα λάθη, θα περιορίσει τις καθυστερήσεις και θα κάνει τις φορολογικές διαδικασίες λιγότερο επώδυνες για όλους.

Το νέο σύστημα επιτρέπει πιο στοχευμένους ελέγχους, αυτόματες εκκαθαρίσεις και προ-συμπληρωμένα στοιχεία σε δηλώσεις.