Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, 24/12, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τα δεδομένα για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, ενώ παράλληλα αξιολογούν τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά του αργού από χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Ρωσία.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν με οριακή πτώση 14 σεντς (0,2%), στα 62,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε μικρή υποχώρηση 3 σεντς (0,05%), φτάνοντας τα 58,29 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters.

Τα πρόσφατα στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αναπτύχθηκε στο τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών, χάρη στην ισχυρή κατανάλωση των νοικοκυριών και την ανάκαμψη των εξαγωγών. Παρόλα αυτά, οι τιμές του Brent και του WTI αναμένεται να μειωθούν φέτος κατά περίπου 16% και 18% αντίστοιχα. Πρόκειται, σύμφωνα με το Reuters, για την πιο απότομη υποχώρηση των τιμών από το 2020, όταν η ζήτηση του αργού είχε πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID. Ταυτόχρονα, οι αναλυτές αναμένουν ότι η προσφορά θα υπερβεί τη ζήτηση και το επόμενο έτος.

Από την πλευρά της προσφοράς, οι διαταραχές στις εξαγωγές της Βενεζουέλας αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα που οδήγησε στην άνοδο των τιμών του αργού το τελευταίο διάστημα, ενώ οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν επίσης στηρίξει την αγορά, σύμφωνα με έκθεση της Haitong Futures.

Περισσότερα από δώδεκα φορτωμένα πλοία βρίσκονται στη Βενεζουέλα, περιμένοντας οδηγίες από τους ιδιοκτήτες τους, μετά την πρόσφατη κατάσχεση του υπερ-τάνκερ Skipper από τις ΗΠΑ και τη στόχευση δύο ακόμη πλοίων το Σαββατοκύριακο.

Επιπλέον, οι αποστολές πετρελαίου από το Καζακστάν μέσω του αγωγού Caspian Consortium προβλέπεται να μειωθούν κατά το ένα τρίτο τον Δεκέμβριο, μετά από ζημιές στον κύριο εξαγωγικό τερματικό σταθμό του CPC, που προκάλεσε ουκρανικό drone.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 2,39 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά 1,09 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένεται να δημοσιεύσει τα επίσημα στοιχεία τη Δευτέρα.