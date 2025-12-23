Η τιμή του πετρελαίου φαίνεται να ανακάμπτει μετά τη βουτιά που παρατηρήθηκε νωρίτερα μέσα στον Δεκέμβριο, σημειώνοντας άνοδο 5%, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ωθούν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 62 δολάρια το βαρέλι, έχοντας σημειώσει άνοδο περίπου 5% τις προηγούμενες τέσσερις συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) πλησίασε τα 58 δολάρια. Αυτό συμβαίνει καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την πίεση προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, έχοντας ήδη θέσει υπό τον έλεγχό της δύο δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας πίεσης προς τη Βενεζουέλα – η οποία περιλαμβάνει τον ναυτικό «αποκλεισμό» των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας – ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να κρατήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που κατάσχεσαν τις τελευταίες εβδομάδες στα ανοικτά των ακτών της χώρας.

«Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας πως το κατασχεμένο φορτίο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε σύμφωνα με το Reuters πως θα ήταν «έξυπνη κίνηση» για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να εγκαταλείψει την εξουσία.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία και η Ουκρανία εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις σε στρατηγικές εγκαταστάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, που αποτελεί μια κρίσιμη οδό για τις εξαγωγές και των δύο χωρών.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το λιμάνι της Οδησσού αργά το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις λιμενικές υποδομές και σε ένα πλοίο. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στην περιοχή μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ναυτιλιακών διαδρόμων.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία προκάλεσε ζημιές μετά από επίθεση με drones σε δύο πλοία και δύο προβλήτες στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση προκάλεσε επίσης πυρκαγιά σε παρακείμενο χωριό, υπογραμμίζοντας τη μεταφορά των συγκρούσεων σε ζωτικής σημασίας ρωσικές υποδομές.

Σε κάθε περίπτωση, επιφυλακτικό παραμένει το κλίμα στις αγορές καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους έναντι των πρόσφατων προβλέψεων για υπερπροσφορά στις αρχές του 2026, γεγονός που καθιστά τις τιμές ιδιαίτερα ευαίσθητες σε οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή.