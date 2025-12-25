Δεξαμενές με προϊόντα πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ και μονάδα επεξεργασίας αερίου στο Όρενμπουργκ της Ρωσίας έπληξαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφάλειας της Ουκρανίας, SBU.

«Η SBU συνεχίζει να στοχοθετεί συστηματικά εγκαταστάσεις στον ρωσικό τομέα πετρελαίου και αερίου. Κάθε ένα από τα χτυπήματα αυτά πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και περιπλέκει την επιμελητεία και την τροφοδοσία καυσίμων για τον στρατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της χώρας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram πως μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν συνολικά 25 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που κατευθύνονταν προς την κατεύθυνση της Μόσχας.

Σε σειρά αναρτήσεών του, ο κ. Σαμπιάνιν διευκρίνισε πως τα drones καταρρίφθηκαν σε χρονικό διάστημα περίπου 23 ωρών. Πρόσθεσε πως συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξέτασαν τα συντρίμμια. Δεν έκανε λόγο για θύματα ή ζημιές.