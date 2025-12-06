Φυσητήρες, σκούπες, σάρωθρα και σακούλες είναι τα απαραίτητα «εργαλεία» που επιστρατεύονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ώστε να μαζευτούν σε καθημερινή βάση από δρόμους, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους τόνοι από τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα. Μπορεί να μην αποτελούν απορρίμματα, ωστόσο, λόγω των βροχών, εγκυμονούν κινδύνους για τους πεζούς που κινούνται στα πεζοδρόμια, ενώ «μπλοκάρουν» και τα φρεάτια.

Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε μέρα, από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τις αρχές Ιανουαρίου, από τους δρόμους της πόλης μαζεύεται ένας τόνος φύλλα, ενώ η Νέα Παραλία, με τα δέντρα που έχει φυτεμένα σε όλο το μήκος της, παράγει ημερησίως τρεις τόνους πεσμένων φύλλων και πευκοβελόνων.

Τα φύλλα που είτε μαζεύονται με τους φυσητήρες είτε σκουπίζονται κάτω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα από τους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης, τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες. Ακολούθως, μένουν στην άκρη του δρόμου, καταγράφονται από τον Επόπτη Καθαριότητας και περνάει ανοιχτό αγροτικό όχημα για να τα συλλέξει. Σε επόμενο στάδιο, πηγαίνουν σε πρέσα που διαθέτει η αρμόδια Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ενώ ο τελικός τους προορισμός είναι ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης ώστε να προχωρήσει η κομποστοποίηση.

«Τα φύλλα δεν είναι σκουπίδια»

«Τα φύλλα δεν είναι σκουπίδια, ωστόσο όταν βρέχονται, κολλάνε στα πεζοδρόμια και δημιουργούν πολλά προβλήματα στους πολίτες που περπατάνε, γιατί μπορεί να γλιστρήσουν. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να τα καθαρίσουμε, ενώ ξέρουμε καλά πως είναι μια δουλειά που δεν τελειώνει ποτέ. Σήμερα καθαρίζουμε έναν δρόμο και σε δύο μέρες μπορεί να έχει πάλι γεμίσει με πεσμένα φύλλα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος.

Τόνισε, δε, πως η διαδικασία κομποστοποίησης που ακολουθείται είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία που γίνεται σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ), καθώς το κομπόστ επιστρέφει στην Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης για να καλυφθούν ανάγκες του πρασίνου.

Το ειδικό πλάνο της Καθαριότητας για τα Χριστούγεννα

Πέρα από τα πεσμένα φύλλα, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχει ήδη καταστρώσει επιχειρησιακό πλάνο για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, λόγω των πολλών πάρτι που συνηθίζεται να στήνονται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή των πολιτών και των χιλιάδων επισκεπτών.

Υπολογίζεται πως στις 25 Δεκεμβρίου το κέντρο «βγάζει» περίπου 200 τόνους απορριμμάτων, η 26η του μήνα 280 τόνους, χωρίς να υπολογίζεται η ανακύκλωση που ανέρχεται σε άλλους 40-50 τόνους. Την Πρωτοχρονιά οι υπηρεσίες μαζεύουν 200-250 τόνους, ενώ στις 2 Ιανουαρίου το τονάζ «εκτοξεύεται» στους 500 τόνους.

Στον σχεδιασμό για να διατηρηθεί η πόλη σε ένα καθαρό επίπεδο, λόγω και της προσέλευσης τουριστών, είναι να προστεθούν επιπλέον κάδοι απορριμμάτων σε σημεία όπου τα σκουπίδια κάνουν «πάρτι», ενώ ειδική υποδομή θα υπάρχει στο άγαλμα του Βενιζέλου, όπου λειτουργεί η Χριστουγεννιάτικη Αγορά.

Ταυτόχρονα, θα πλένονται περισσότερο οι κάδοι, κυρίως του κέντρου, λόγω του όγκου των δραστηριοτήτων. Θα γίνουν συστάσεις σε επιχειρηματίες και δημότες για τις ώρες αιχμής κατά τις οποίες θα μπορούν να πετούν τα σκουπίδια, προκειμένου σε συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών να μην παρατηρούνται εικόνες με ξέχειλους κάδους, ενώ θα υπάρχουν και έκτακτες ομάδες που θα λειτουργούν «πυροσβεστικά» για σημεία όπου θα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή σκουπιδιών.