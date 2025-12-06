Η 13η αγωνιστική της Super League ανοίγει με δύο αναμετρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τόσο τη μάχη της κορυφής όσο και τη ζώνη του ενδιαμέσου της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός θέλει στο «Γ. Καραϊσκάκης» να επιβεβαιώσει την εξαιρετική του φόρμα και να φτάσει ένα βήμα πριν τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα απέναντι στον ΟΦΗ που παλεύει να ξεφύγει από τα χαμηλά. Λίγο αργότερα, ο Βόλος υποδέχεται την ανεβασμένη Κηφισιά σε ένα ιδιαίτερα ανοιχτό ματς, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν συνέχεια στις πρόσφατες θετικές τους στιγμές.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

17:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Αγρίνιο και θέλει άλλη μία νίκη για να κερδίσει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Μεσοβδόμαδα οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν και στην Σύρο για το Κύπελλο, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει ροτέισον. Στο Καραϊσκάκη έχουν το απόλυτο (μοναδική ομάδα χωρίς απώλειες εντός έδρας) και θέλουν να «καθαρίσουν» όσο γίνεται πιο γρήγορα το ματς, καθώς ακολουθεί ο κρίσιμος αγώνας με την Καϊράτ στο Καζακστάν. Εκτός είναι ο γκολκίπερ Πασχαλάκης, ο στόπερ Ρέτσος, από προβλήματα προέρχονται οι μεσοεπιθετικοί Τσικίνιο, Ποντένσε.

Ο ΟΦΗ έχασε και από τον Βόλο στο Παγκρήτιο, όπου ακόμη δεν έχει πάρει βαθμό, μεσοβδόμαδα έχασε και από την ΑΕΚ στο Κύπελλο και παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία. Δεδομένο το πρόβλημα στην επίθεση και ο Κόντης προσπαθεί να βρει λύσεις, καθώς στα τελευταία ματς η ομάδα του έχει σκοράρει σε ένα ματς και κέρδισε (στην Λάρισα). Γενικά έχει καλύτερα αποτελέσματα εκτός, παρά εντός έδρας. Εκτός είναι ο τιμωρημένος μέσος Αποστολάκης, από προβλήματα προέρχονται οι μέσοι Νέιρα, Βούκοτιτς και ο φορ Ζανελάτο.

ΒΟΛΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

20:30, COSMOTE SPORT 2 HD

Ο Βόλος πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό «διπλό», αυτήν τη φορά επί του ΟΦΗ και επέστρεψε στην τέταρτη θέση μαζί με τον Λεβαδειακό, μεσοβδόμαδα συνέτριψε στο Κύπελλο το Αιγάλεω και θα είναι στα πλέι οφ στη διοργάνωση και θέλει ένα ακόμη τρίποντο για να επιστρέψει και στις εντός έδρας επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Στο Πανθεσσαλικό έχει χάσει μόνον από τους «μεγάλους» και από τον Λεβαδειακό και συνολικά δείχνει ότι έχει ικανότητα στο αποτέλεσμα. Ο Φεράντο ξεκούρασε αρκετούς βασικούς την Τετάρτη.

Η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, στο Κύπελλο συνεχίζει στα πλέι οφ, παρά την ήττα της από τον Παναθηναϊκό και πάει στον Βόλο για ένα ακόμη αποτέλεσμα. Παίζει ελεύθερα, έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση, αλλά δέχεται και γκολ (με τον Πανσερραϊκό ήταν το μοναδικό που κράτησε το μηδέν) και εκτός έδρας έχει πάρει αρκετούς βαθμούς (δύο νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες σε έξι ματς). Από πρόβλημα προέρχεται ο μεσοεπιθετικός Βιγιαφάνιες, επιστρέφει ο μέσος Ρουκουνάκης.