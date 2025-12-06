Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου εν μέσω της κακοκαιρίας Byron στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού στο ύψος της Μαλακάσας όταν οδηγός αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο διέσχισε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, όπως μεταδίδει το evima.gr δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.