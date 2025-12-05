Μία ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα σοβαρή αστοχία στην τελευταία έκδοση του ενημερωτικού εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» πυροδότησε αντιδράσεις στην Αθήνα.

Στον χάρτη του βιβλίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παρουσιάστηκαν με το χρώμα που χρησιμοποιείται για χώρες εκτός Ε.Ε., δηλαδή της Τουρκίας, και όχι με το χρώμα που αντιστοιχεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε εντοπίσει εγκαίρως το πρόβλημα και κινήθηκε άμεσα. Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε απηύθυνε αυστηρή διαμαρτυρία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνιών, Dana Spinant, ζήτησε συγγνώμη για το λάθος και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη.

Διορθώσεις και απόσυρση από την Κομισιόν

Μετά την ελληνική παρέμβαση, η ηλεκτρονική έκδοση αποσύρθηκε άμεσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία απόσυρσης και των έντυπων αντιτύπων από τα σημεία διανομής, ώστε η νέα, διορθωμένη έκδοση του «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» να αναρτηθεί εκ νέου.

Το θέμα είχε ήδη επισημανθεί από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος εντόπισε την προβληματική απεικόνιση σε χάρτη της έκδοσης Δεκεμβρίου 2024 και κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε δημόσια δήλωσή του σημείωσε ότι απαιτεί εξηγήσεις και πλήρη αποκατάσταση, ζητώντας παράλληλα να διασφαλιστεί ότι τέτοια «λάθη» δεν θα εμφανιστούν ξανά.