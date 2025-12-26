Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, λέγοντας πως «ξέρουμε ότι το 2026 θα είναι ένα πλήρες έτος κυβερνητικής δουλειάς, ωσότου εισέλθουμε στο 2027, ένα έτος το οποίο προφανώς θα έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά».

Ωστόσο ήδη οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προετοιμάζονται από τώρα για τη μάχη της κάλπης.

Η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, με σχεδόν τρία εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, μετατρέπεται πλέον σταδιακά σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων ή των φερέλπιδων υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας, σε μια συγκυρία όπου το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται δημοσκοπικά συμπιεσμένο και οι ισορροπίες κάθε άλλο παρά δεδομένες είναι.

Ο μεγάλος αριθμός υπουργών, υφυπουργών και προβεβλημένων στελεχών που προσανατολίζονται να κατέλθουν στην Αττική καθιστά την αναμέτρηση εξαιρετικά απαιτητική. Οι παρασκηνιακές κινήσεις, οι διαρροές για τις προθέσεις συνυποψηφίων και οι άτυπες συμμαχίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, προϊδεάζοντας για μια μακρά και σκληρή προεκλογική περίοδο. Η είσοδος δε νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια, ιδίως προερχόμενων από άλλους πολιτικούς χώρους, εντείνει την καχυποψία και προκαλεί εσωκομματικούς τριγμούς. Ενδεικτικό του κλίματος είναι το παράδειγμα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος μετά την πολυετή παρουσία του στη Β’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία και προσανατολίζεται να είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα Αθηνών. Η κίνησή του προκάλεσε πάντως δυσφορία σε στελέχη της παράταξης, τα οποία μιλούν κατ’ ιδίαν για περαιτέρω «διεύρυνση» εις βάρος παλαιότερων κομματικών ισορροπιών. Ανάλογες αντιδράσεις εκφράζονται και για άλλα πρόσωπα που προέρχονται από τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς και έχουν τοποθετηθεί σε καίριες περιφέρειες της Αττικής.

Το άγχος των υποψηφίων επιτείνεται από το ενδεχόμενο απώλειας εδρών για τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον παγιωθεί η εικόνα των ποσοστών γύρω στο 30%. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο αριθμός των εκλεγμένων βουλευτών μειώνεται αισθητά, γεγονός που μετατρέπει κάθε περιφέρεια σε αρένα επιβίωσης. Παρότι απομένει περίπου ενάμισης χρόνος έως τις εκλογές, ελάχιστοι επαναπαύονται, καθώς κανείς δεν αποκλείει πλήρως το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες σε ένα ρευστό διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει οργανωμένη προεκλογική δραστηριότητα. Επιτελεία στήνονται, κύκλοι επαφών ανοίγουν, περιοδείες και συναντήσεις με τοπικούς φορείς πολλαπλασιάζονται. Η μεγάλη συγκέντρωση ισχυρών ονομάτων, ιδίως υπουργών πρώτης γραμμής, ανεβάζει τον πήχη του ανταγωνισμού, ενώ κάποιοι επιλέγουν να κινούνται πιο διακριτικά, κρατώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Α’ Αθηνών, όπου η Νέα Δημοκρατία εκλέγει έξι βουλευτές. Εκεί, κρίσιμες αποφάσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο Κώστας Μπακογιάννης δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο Αθηναίων ή αν θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω της Βουλής. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει εκλεγεί αδιάλειπτα επί δώδεκα εκλογικές αναμετρήσεις, δεν έχει ανακοινώσει τις τελικές του προθέσεις, αν και συνομιλητές του εκτιμούν ότι δύσκολα θα αποσυρθεί χωρίς συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Σενάρια τον θέλουν ακόμη και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, εξέλιξη που θα άνοιγε χώρο στην περιφέρεια και θα αναδιαμόρφωνε τις ισορροπίες.

Στην ίδια περιφέρεια, η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές κατέγραψε υψηλή επίδοση σε σταυρούς, θεωρείται δεδομένη, ενώ τη μάχη αναμένεται να δώσουν επίσης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και ο Άγγελος Συρίγος. Στο παιχνίδι μπαίνουν και άλλα ονόματα, όπως της Άννας Ροκοφύλλου, με τις δημοσκοπικές ενδείξεις να προμηνύουν αυξημένη πίεση και πιθανές απώλειες εδρών.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου η αναμέτρηση προδιαγράφεται εξαιρετικά σκληρή. Η κάθοδος του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη (που ανακοινώθηκε επισήμως πέρυσι τέτοιες μέρες) αλλάζει τις ισορροπίες σε ένα ψηφοδέλτιο που ήδη περιλαμβάνει τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρη Καιρίδη. Στην ίδια περιφέρεια κινούνται επίσης η Ζωή Ράπτη και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, για τον οποίο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μετακίνησης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ανοιχτό παραμένει πάντως και το τί θα πράξει ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, η υποψηφιότητα της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη προσθέτει νέα δεδομένα σε μια ήδη ανταγωνιστική εξίσωση, όπου πρωταγωνιστούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Μαρία Συρεγγέλα και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό Γιάννης Λοβέρδος.

Ο Νότιος Τομέας Αθηνών συγκεντρώνει επίσης έντονο ενδιαφέρον. Με κυρίαρχη φιγούρα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στο ίδιο πεδίο αναμένεται να αναμετρηθούν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Κώστας Κυρανάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, η Σοφία Βούλτεψη, ο Γιάννης Καλλιάνος και ο Διονύσης Χαζηδάκης. Η πιθανή κάθοδος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όπως και του Νίκου Ρωμανού, προσθέτει επιπλέον πίεση, ενώ ανοιχτό παραμένει το πολιτικό μέλλον του Θωμά Βαρβιτσιώτη και η περιφέρεια που τελικά θα επιλέξει. Και μέσα σε όλους τους παραπάνω προσθέστε και τον τέως Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσο Γαϊτάνη που ανακοινώθηκε επισήμως προ ημερών από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος ότι θα κατέλθει ως υποψήφιος στην εν λόγω περιφέρεια.

Στην Α’ Ανατολική Αττική, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη επιδιώκει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, απέναντι σε έμπειρα στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης, ο Στέλιος Πέτσας και ο Γιώργος Βλάχος. Σταθερή είναι δε η παρουσία του Βασίλη Οικονόμου, ενώ στο «παιχνίδι» μπαίνει επίσημα και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μετά και τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία στις 22 Δεκεμβρίου. Τέλος στη Δυτική Αττική, ο Θανάσης Μπούρας εμφανίζεται αποφασισμένος να είναι ξανά υποψήφιος, μαζί με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα και τον Βαγγέλη Λιάκο. Την τριάδα δηλαδή που είχε εκλεγεί και κατά τις τελευταίες εθνικές εκλογές στη Β’ περιφέρεια Δυτικής Αττικής.