Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών προχώρησε η Τροχαία λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Αρχικά, έκλεισε η μεσαία και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από το ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο, πλέον παραμένει κλειστή μόνο η δεξιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας από χθες λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία Byron σε τρία σημεία.

Συγκεκριμένα, σε: