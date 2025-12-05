Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025), σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Τον «κώδωνα» του κινδύνου αναφορικά με την κακοκαιρία Byron κρούει με σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως επισημαίνει «δεν έχει τελειώσει» ενώ αναφέρεται στις 7 περιοχές που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μέχρι το πρωί του Σαββάτου, η Πιερία, η Ημαθία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Φθιώτιδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής.

«Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται στο Αιγαίο από θυελλώδεις ανέμους. Η κακοκαιρία από το μεσημέρι του Σαββάτου θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει» υπογραμμίσει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει…”

Καλημέρα!

Ομαλά εκτονώνεται η κακοκαιρία στην Αττική και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν.

Ωστόσο, ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε:

ΠΙΕΡΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Παράλληλα, σήμερα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.

Ο “Βύρων” από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει».

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Όπως αναφέρει το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική και τη βόρεια Αττική. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

Ο χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην Αττική έως και τις 07:00 σήμερα, Παρασκευή 4/12 το πρωί.

Δείτε LIVΕ η πορεία της κακοκαιρίας

Κολυδάς: Ρεκόρ βροχόπτωσης στην Αττική

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook το πρωί της Παρασκευής 5/12 ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επεσήμανε: «Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας με βάση τα δεδομένα του Meteo Gr. Άξια προσοχής τα μετρήσιμα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική όπου ξεπεράσαμε τα 200mm και αιτιολογούν τα πλημμυρικά φαινόμενα».

Δημογλίδου: Πάνω από 100 κλήσεις στην Άμεση Δράση για βοήθεια

«Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει συνεχώς μέσω της ιστοσελίδας της για τα σημεία όπου υπάρχουν εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας, λόγω της ανεξέλεγκτης βροχόπτωσης των τελευταίων ωρών ανέφερε μεταξύ άλλων το πρωί της Παρασκευής 5/12 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews υπογραμμίζοντας ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

«Άνοιξε η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Κόρινθο της Αθηνών–Κορίνθου, όπου είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα σοβαρά προβλήματα από συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών» είπε και δήλωσε πως «Η Τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία όπου καταγράφονται δυσκολίες, ενώ σε αρκετές οδούς έχουν γίνει διακοπές κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας». Μάλιστα σημείωσε πως μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες (από τις 05:30 το πρωί έως πριν τις 10:30) το κέντρο της Άμεσης Δράσης έχει δεχθεί πάνω από 100 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και αιτήματα παροχής βοήθειας. Ενώ πραγματοποιήθηκαν ήδη 12 απεγκλωβισμοί πολιτών από σπίτια και οχήματα, σε συνδρομή και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στις περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα μεταξύ άλλων ανήκουν: Πέραμος, Μάνδρα, καθώς και το Σχιστό και η περιφερειακή Αιγάλεω, όπου υπάρχουν ακόμη διακοπές κυκλοφορίας.

Παράλληλα, η Αστυνομία συνιστά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνεχή ενημέρωση των οδηγών.

Σε ό,τι αφορά τα διόδια και το ρεύμα προς Κόρινθο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι λειτουργεί μόνο η αριστερή λωρίδα, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται ώστε να καθαριστούν τα φερτά υλικά και να δοθούν σύντομα και οι υπόλοιπες λωρίδες στην κυκλοφορία.