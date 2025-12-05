Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τη χώρα δείχνοντας όλο και πιο έντονα το σκληρό πρόσωπό της με έντονες καταιγίδες. Πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική βρίσκονται στο έλεος των φαινομένων, ενώ σημειώνονται πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική και τη βόρεια Αττική. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

Ο χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην Αττική έως και τις 07:00 σήμερα, Παρασκευή 4/12 το πρωί.

LIVΕ η πορεία της κακοκαιρίας

Κολυδάς: Ρεκόρ βροχόπτωσης στην Αττική, ξεπεράσαμε τα 200 mm στην Αττική

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει: «Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας με βάση τα δεδομένα του Meteo Gr. Άξια προσοχής τα μετρήσιμα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική όπου ξεπεράσαμε τα 200mm και αιτιολογούν τα πλημμυρικά φαινόμενα».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς επεσήμανε «συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές, ενώ η ζώνη των περισσότερων καταιγίδων έχει μετατοπιστεί κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ».

«Καμπανάκι» από την ΕΜΥ – Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο

Η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο της αναφέρει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 5/12

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.