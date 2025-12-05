Την υπερχείλιση του ποταμού, που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στη Φοινικούντα. Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ τουρίστες και κάτοικοι κινδύνευσαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά. Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Κλειστοί οι δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Λόγω της κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου: Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι, Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος, Χαρακοπειό – Υάμεια.

Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.