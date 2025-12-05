Έπειτα από μια νύχτα έντονων καιρικών φαινομένων, η κακοκαιρία «Byron» συνεχίζει να σφυροκοπά την Ελλάδα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στην Αττική έπεσαν περίπου 130 τόνοι νερού ανά στρέμμα, γεγονός που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, εμπόδισε τη λειτουργία υποδομών και προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Μήνυμα 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους της Ελευσίνας με τις Αρχές να προειδοποιούν για πιθανή υπερχείλιση του ποταμού Σαραντοπόταμου.

«Ενεργοποίηση 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων, Ποντιακά, Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Μηνύματα 112 στάλθηκαν επίσης σε Φθιώτιδα, Καρδίτσα, Τρίκαλα:

«Ενεργοποίηση 112. Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

«Ενεργοποίηση 112.Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

«Ενεργοποίηση 112. Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το 112 ήχησε την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στους πολίτες της Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Πιερίας, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων.

«Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές, ενώ η ζώνη των περισσότερων καταιγίδων έχει μετατοπιστεί κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Οι ΝΑ άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ», δήλωσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Αττική και οι γύρω περιοχές εξακολουθούν να επηρεάζονται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σε άλλες περιοχές προβλέπεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα.

🌦️ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές , ενω η ζώνη των περισοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστει κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα.

Οι ΝΑ άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ.

Καλημέρα σας .… pic.twitter.com/uw0ElRePLh — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 5, 2025

Την Πέμπτη με ανάρτησή του στο facebook ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε λόγο για «ψυχραιμία» και «σωστή ενημέρωση», τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα θα είναι δύσκολη.

Απεγκλωβισμοί πολιτών από την ΕΛ.ΑΣ. από σπίτια και αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

Για απεγκλωβισμούς πολιτών και απομάκρυνση αντικειμένων από τους πλημμυρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, επενέβησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, από τις 05:30 το πρωί δέχτηκε συνολικά 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στους δρόμους.

Οι 33 κλήσεις ήταν για παροχή βοήθειας σε πολίτες, σε αυτοκίνητα και σπίτια, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 12 απεγκλωβισμοί.

Οι νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης

2) Οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατων

4) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

7) Οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

8) Στην οδό Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια

9) Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού

10) Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.

Κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου, δήμος Μοσχάτου, δήμος Ορεινά Καλαμπάκας, δήμος Δίου Ολύμπου, δήμος Κατερίνης, δήμος Ρόδου, δήμος Κάσου, δήμος Τήλου, δήμος Σύμης, δήμος Καστελόριζου, δήμος Ανατολικής Μάνης, δήμος Ευρώτα, δήμος Μονεμβασιάς.

Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας