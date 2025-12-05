Δύσκολη νύχτα βίωσαν οι κάτοικοι της Νέας Περάμου λόγω της κακοκαιρίας «Byron», η οποία προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις των πολιτών.

Τα προβλήματα εντοπίστηκαν και στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Αθηνών, όπου η κυκλοφορία επηρεάστηκε σημαντικά.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία, ενώ εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο. Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα.

«Ήρθε η Πυροσβεστική, αλλά δεν εγκαταλείπουμε το σπίτι»

Με το νερό να φτάνει «ως το γόνατο» έξω από το σπίτι του, κάτοικος της Νέας Περάμου δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ1, ότι η Πυροσβεστική ήρθε για τον απεγκλωβισμό του, αλλά δεν θέλησε να εγκαταλείψει το σπίτι του. Μάλιστα, όπως είπε μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και μια έγκυος συγγενής του.

Ακόμη και το κοιμητήριο έχει καλυφθεί από νερό και μία βάρκα έξω από σπίτι σε λίγο θα πλέει πάλι σε νερό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.