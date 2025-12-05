Η κακοκαιρία Byron πλήττει από χθες τη δυτική Αττική, φέρνοντας έντονες βροχές και καταιγίδες που προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα. Οι δυνατές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε πλημμυρισμένα ρεύματα νερού, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής στάλθηκαν δύο μηνύματα από το 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν υπόγειους και ισόγειους χώρους και να μεταβούν σε ψηλότερους ορόφους λόγω των επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων.

Στο μήνυμα επισημαίνεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων» ενώ στο άλλο αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, με τα πληρώματα να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, τα ξημερώματα έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής διακοπές κυκλοφορίας: