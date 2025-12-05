Η κακοκαιρία Byron πλήττει από χθες τη δυτική Αττική, φέρνοντας έντονες βροχές και καταιγίδες που προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα. Οι δυνατές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε πλημμυρισμένα ρεύματα νερού, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων.
Νωρίς το πρωί της Παρασκευής στάλθηκαν δύο μηνύματα από το 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν υπόγειους και ισόγειους χώρους και να μεταβούν σε ψηλότερους ορόφους λόγω των επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
🆘 Αν βρίσκεστε στο Δήμο #Μάνδρας #Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…
Στο μήνυμα επισημαίνεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων» ενώ στο άλλο αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας #Μεγαρέων #Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…
Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, με τα πληρώματα να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, τα ξημερώματα έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου, από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι τη Μαυρολίμνη.
- Στην οδό Αγίας Αικατερίνης, από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.
- Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου, από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.
- Στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.
- Στη Λ. Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς Πέραμα, στην περιοχή του Κερατσινίου.
- Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή, στην περιοχή του Κερατσινίου.
- Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό.
- Στην οδό 28ης Οκτωβρίου, από το ύψος της οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου, στην περιοχή της Νέας Περάμου.
- Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο, στο ρεύμα προς Κόρινθο.