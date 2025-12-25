Το «Home Alone 1 και 2» θεωρείται η απόλυτη Χριστουγεννιάτικη ταινία. Στο «Home Alone 1» ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ μένει σπίτι του με τους κακούς ενώ στο «Home Alone 2» η διαμονή του είναι στο ξενοδοχείο Plaza, όπου σε ένα πλάνο βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1990 και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κωμωδίες όλων των εποχών. Λόγω της επιτυχίας της, ακολούθησε και το «Home Alone 2», με πρωταγωνιστή τον Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος υποδυόταν τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

Ο Κέβιν ταξιδεύει μόνος του στη Νέα Υόρκη στο σίκουελ του «Home Alone», αφού οι γονείς του τον χάνουν στο αεροδρόμιο για δεύτερη φορά. Στο ταξίδι του σίγουρα δεν κάνει οικονομία, καθώς κλείνει μια πολυτελή διαμονή στο ξενοδοχείο Plaza και παραγγέλνει room service χωρίς περιορισμούς, χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα του πατέρα του.

Πόσο θα κόστιζε σήμερα η διαμονή στο Plaza

Την εποχή που η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1992, μια διανυκτέρευση σε σουίτα στο Plaza κόστιζε 1.100 δολάρια, όμως σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του iSelect.com, η ίδια σουίτα θα σου κόστιζε πλέον το εντυπωσιακό ποσό των 6.244 δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 468%.

Όσον αφορά το πλούσιο γεύμα room service του Κέβιν, αυτό θα κόστιζε περίπου 967 δολάρια το 1992, ενώ σήμερα θα έπρεπε να πληρώσει κάποιος 2.233 δολάρια. Ακόμα και το απλό παγωτό σάντε με τρεις μπάλες που παρήγγειλε έχει αυξηθεί σε τιμή, φτάνοντας τα 24 δολάρια από 18.

Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται η βόλτα με λιμουζίνα στη Νέα Υόρκη ή οι διαδρομές με ταξί που πιθανότατα έκανε για να επισκεφθεί σημεία όπως η γέφυρα Gapstow Bridge στο Central Park και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center.

Ο Κέβιν σήμερα δεν θα είναι καμία ασφαλιστική κάλυψη

Επίσης, οι ΜακΚάλιστερ είχαν ταξιδιωτική ασφάλιση την εποχή των περιπετειών του Κέβιν, είναι απίθανο η ασφαλιστική τους εταιρεία να κάλυπτε τα χιλιάδες δολάρια που ξόδεψε το παιδί.

Ο Adrian Bennett, γενικός διευθυντής της General Insurance, εξήγησε (μέσω Fox News): «Δυστυχώς, ένας ανήλικος που ταξιδεύει μόνος του χωρίς τη γνώση γονέα ή κηδεμόνα ακυρώνει τις περισσότερες ταξιδιωτικές ασφαλιστικές καλύψεις.

Στην περίπτωση του Κέβιν, η έλλειψη συναίνεσης, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικής κάρτας και οι πολυτελείς επιλογές που έκανε κατά τη διαμονή του στη Νέα Υόρκη δεν θα καλύπτονταν. Και να θυμάστε, ο καλύτερος τρόπος να απολαύσετε τις γιορτές είναι όλοι μαζί — οπότε φροντίστε να μη μείνει κανείς πίσω… ή μόνος στο σπίτι».

Ο Κάλκιν δεν θα έβλεπε το «Home Alone»

Αν και το «Home Alone 2» είναι σίγουρα αγαπημένο οικογενειακό φιλμ στα περισσότερα σπίτια την περίοδο των γιορτών, ο Μακόλεϊ Κάλκιν παραδέχτηκε ότι δεν ήταν από τις βασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες που έβλεπε ο ίδιος.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκδήλωση «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» για τον εορτασμό των 35 χρόνων από την πρώτη ταινία «Home Alone», ο Κάλκιν ρωτήθηκε ποιες είναι οι αγαπημένες του χριστουγεννιάτικες ταινίες.

«Μία πολύ μεγάλη στο σπίτι μας όταν μεγαλώναμε ήταν το A Christmas Story, ήταν σχεδόν πάντα στην τηλεόραση», είπε. «Ένα χαμένο κλασικό ή μια ταινία που ο κόσμος κάπως ξεχνάει είναι το Scrooged… Το Scrooged είναι καταπληκτικό. Ναι, το βλέπουμε συνέχεια. Αυτές είναι οι ταινίες που πραγματικά ξεχωρίζουν για μένα».