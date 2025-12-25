Τις ημέρες των γιορτών οι ευχές αποκτούν μεγαλύτερο βάρος, τα χαμόγελα γίνονται πιο ουσιαστικά και ο αθλητισμός υπενθυμίζει πως δεν περιορίζεται μόνο σε βαθμολογίες και αποτελέσματα, αλλά έχει τη δύναμη να φέρνει κοντά τους ανθρώπους.

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετέφερε το δικό της χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Ένα δώρο καταφθάνει στο προπονητικό κέντρο συνοδευόμενο από την οδηγία «Ανοίξτε το όλοι μαζί». Το πακέτο περνά από τα χέρια των νεαρών ποδοσφαιριστών στους παίκτες της πρώτης ομάδας, με τον Τάσο Μπακασέτα να αντικρίζει μια κάρτα που γράφει «Καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου, πάντα δίπλα σου».

Το νόημα είναι ξεκάθαρο και οι ποδοσφαιριστές σχολιάζουν με συγκίνηση ότι: «Το καλύτερο δώρο είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρα τους, η μεγαλύτερή μας ευθύνη».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με ανάρτησή της στα social media δίνει τις δικές της ευχές: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!» λέει στο μήνυμά της, μεταφρασμένο επίσης στα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα γαλλικά.

Στο εορταστικό κλίμα μπήκε και η ΑΕΚ, στέλνοντας τις ευχές της μέσω του προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς, καθώς και των τριών αρχηγών της ομάδας, Πέτρου Μάνταλου, Ντομαγκόι Βίντα και Αρόλντ Μουκουντί. Φυσικά, στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι φίλαθλοι της Ένωσης.

Αναλυτικά οι ευχές του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ:

Μάρκο Νίκολιτς: «Εύχομαι σε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Όλα τα καλά για τον καθένα προσωπικά και την οικογένειά σας. Πολλή αγάπη, υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και στην ομάδα μας».

Πέτρος Μάνταλος: «Χρόνια Πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο το νέο έτος και υγεία σε κάθε σπιτικό».

Ντομαγκόι Βίντα: «Αγαπητή οικογένεια της ΑΕΚ, εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος».

Αρόλντ Μουκουντί: «Εύχομαι σε όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ Καλά Χριστούγεννα ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και σας εύχομαι τα καλύτερα».

Στον Ατρόμητο, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα πήρε τη μορφή ενός παιδικού ονείρου που γίνεται πραγματικότητα. Ένα παιδί αντικρίζει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, φορά το αστέρι στο στήθος και ζει μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα.

Στην Κηφισιά, οι ξένοι ποδοσφαιριστές πρόσθεσαν τη δική τους ζεστή νότα στις γιορτές. Γεύτηκαν παραδοσιακά ελληνικά γλυκά, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες, βαθμολογώντας αυθόρμητα τις γεύσεις τους, με τα μελομακάρονα να κερδίζουν τελικά τις περισσότερες εντυπώσεις.

Στο μπάσκετ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε γαλήνη και χαρά για τις ημέρες των Χριστουγέννων μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θερμές ευχές για Καλά Χριστούγεννα, γεμάτα γαλήνη και χαρά», ανέφεραν οι ερυθρόλευκοι στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Παράλληλα, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εμφανίστηκαν στο Ιατρικό Κέντρο, μοίρασαν δώρα και έβγαλαν πολλές φωτογραφίες με παιδιά που νοσηλεύονται ενώ αργότερα, στην πλατεία Κοραή του Πειραιά συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν με τους φίλους του Ολυμπιακού ενώ ο Σέρβος σέντερ θυμήθηκε πως ήταν και αυτός σε μικρή ηλικία.

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε μια πιο χιουμοριστική προσέγγιση. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας προσπάθησαν να πουν «Καλά Χριστούγεννα» σε διαφορετικές γλώσσες, με μικρά ευχάριστα λάθη στην προφορά, αλλά με κοινό παρονομαστή τη θετική διάθεση και τις ειλικρινείς ευχές.