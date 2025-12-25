Πίσω από τα λαμπερά φώτα, τα στολισμένα ράφια και την εορταστική φρενίτιδα των ημερών, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα.

Είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων που φροντίζουν να γεμίζουν το γιορτινό τραπέζι κάθε οικογένειας, δουλεύοντας συχνά σε συνθήκες που, όπως λένε, θυμίζουν «ωρολογιακές βόμβες».

Η παρέμβαση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στην Κυψέλη, την παραμονή των Χριστουγέννων, έφερε στο προσκήνιο τα προβλήματα. Μια κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα, στον απόηχο του σοβαρού εργατικού ατυχήματος στου Ζωγράφου στις 23 Δεκεμβρίου, όταν τεχνικός εγκλωβίστηκε στο φρεάτιο ανελκυστήρα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

«Σούπερ μάρκετ εν μια νυκτί»

Ο Μιλτιάδης Κρητικός, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί σε πολλά υποκαταστήματα, κάνοντας λόγο για χώρους που λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές.

«Έχουμε έρθει σε μία περιοδεία παρέμβασης […] συγκεκριμένα στα καταστήματα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν γίνει εν μία νυκτί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για χώρους που «έχουν μετατραπεί από πρώην κινηματογράφους, πρώην αποθήκες, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουν και να δημιουργήσουν τους τζίρους, χωρίς να έχει ληφθεί το παραμικρό μέτρο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνθήκες φόρτωσης και εκφόρτωσης: «Δεν υπάρχει χώρος παραλαβής. Ξεφορτώνουμε ήλιο, καλοκαίρι, με χιόνι και βροχή το χειμώνα», σημείωσε, ενώ περιέγραψε την εικόνα εντός των καταστημάτων λέγοντας πως «οι καταναλωτές σλάλομ πραγματικά κάνουν μέσα ανάμεσα στα πράγματα για να μπορέσουν να περάσουν».

«Γιορτινές εκπτώσεις στην ασφάλεια»

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων υποστηρίζει ότι αυτές τις μέρες παρατηρούνται «γιορτινές εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια». Τα μέλη του σωματείου καταγγέλλουν ότι διάδρομοι και έξοδοι κινδύνου κλείνουν από εμπορεύματα, ενώ η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί συνθήκες εντατικοποίησης και ψυχολογικής πίεσης λόγω των μεγάλων αναμονών στα ταμεία. Παράλληλα, θέτουν ζήτημα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούν τα φορτηγά τροφοδοσίας στους δρόμους της πόλης.

Ο κ. Κρητικός στάθηκε και στο οικονομικό σκέλος, αντιπαραβάλλοντας τους μισθούς με την κερδοφορία των επιχειρήσεων: «Σκοτωνόμαστε εδώ μέσα για ένα μεροκάματο, το οποίο είναι μεροκάματο δεκαπενταετίας, ενώ οι τζίροι και τα ποσοστά κέρδους των εταιρειών έχουν φτάσει στο ζενίθ. Οι εξαγορές που γίνονται με ποσά που ζαλίζουν, ενώ για εμάς δεν μεριμνά κανένας πραγματικά».

Το κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν: «Με καθεστώς γαλέρας των εργατών, αυξάνουνε τα κέρδη των εργοδοτών».

Τα αιτήματά τους

Οι εργαζόμενοι, ζητώντας «οργάνωση και μαζικότητα», προβάλλουν μια σειρά διεκδικήσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας: