Ιδιαιτέρως κρίσιμη θεωρείται από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του 44χρονου συντηρητή ανελκυστήρων που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη 23/12 το μεσημέρι, όταν ο 44χρονος εγκλωβίστηκε την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ανελκυστήρα, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ δύο ορόφων.

Ειδικότερα, σε σούπερ μάρκετ δύο ορόφων στην οδό Θεοδάμαντος στα Ιλίσια, το ασανσέρ σταμάτησε μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. Ο συντηρητής κλήθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης και ανέβηκε στον θάλαμο προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 24/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» δεν είχε διακοπεί το ρεύμα και κάποιος κάλεσε τον ανελκυστήρα να κινηθεί προς τον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εγκλωβιστεί ανάμεσα στον θάλαμο και το δάπεδο του ορόφου. Οι κραυγές του προκάλεσαν αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες, ενώ άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.