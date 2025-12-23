Ένας άνδρας και μία γυναίκα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από ανελκυστήρες σε δύο διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από ασανσέρ στα Ιλίσια και μάλιστα μέσα σε σούπερ μάρκετ το οποίο έπεσε στο κενό. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ακόμη μια γυναίκα από ανελκυστήρα στην Καλλιθέα.

Και οι δυο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στo χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.