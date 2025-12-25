Στη σύλληψη ενός 46χρονου, που πουλούσε πυροτεχνήματα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας σε περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Ο άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, ζαχαρωδών και καπνικών ειδών, διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίες πυροτεχνικών κατασκευών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί βεγγαλικών.

Το συμβάν έγινε χθες, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, και όπως επισημαίνεται σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία, η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.