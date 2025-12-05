Για την απουσία από την εργασία λόγω της κακοκαιρίας μίλησε το πρωί της Παρασκευής 5/12 σε συνέντευξή του ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος αναλύοντας όσα πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, η απουσία θεωρείται «δικαιολογημένη και νόμιμη» τόσο για τους δημοσίους όσο και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενημέρωση προς τον εργοδότη.

«Οι σημερινές ακραίες καιρικές συνθήκες αποτελούν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια ανωτέρα βία», γεγονός που δικαιολογεί την απουσία εργαζομένων από την εργασία τους» διευκρίνισε.

«Η απουσία θεωρείται δικαιολογημένη, επομένως ο εργαζόμενος θα έχει κανονικά τις απολαβές του» είπε και επεσήμανε ότι πολλές υπηρεσίες έχουν ήδη εκδώσει σχετικές αποφάσεις, ενώ «υπάρχει και η δυνατότητα τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό».

Σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, υπενθύμισε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών από το προηγούμενο βράδυ, σύμφωνα με την οποία «η σημερινή απουσία θα θεωρηθεί νόμιμη». Ο εργαζόμενος, ωστόσο, «οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία του».

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, διευκρίνισε ότι ισχύει η ίδια αρχή: «Εφόσον η μετάβαση στην εργασία είναι επικίνδυνη ή πρακτικά αδύνατη, η απουσία θεωρείται δικαιολογημένη και δεν επιφέρει καμία αρνητική συνέπεια». Τόνισε, ωστόσο, ότι πρέπει να υπάρχει πραγματικό κώλυμα και όχι κατάχρηση της πρόβλεψης.

«Αν υπάρχουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, κλειστοί δρόμοι ή επίσημες οδηγίες, ο εργοδότης οφείλει να επιδείξει ευελιξία»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με εργαζόμενους που δεν μπορούν να μετακινηθούν επειδή τα παιδιά τους δεν έχουν σχολείο, είπε ότι η περίπτωση αυτή «μπορεί να δικαιολογήσει νόμιμη απουσία, εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτική λύση». Διευκρίνισε, όμως, ότι «εξετάζεται ανά περίπτωση», ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις πραγματικές δυνατότητες του εργαζομένου.

Ερωτηθείς αν ο εργοδότης έχει δικαίωμα να απαιτήσει υποχρεωτική παρουσία, ο κ. Νικολακόπουλος απάντησε: «Το “πρέπει να έρθεις” με απόλυτο τρόπο δεν επιτρέπεται, όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου. Αν υπάρχουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, κλειστοί δρόμοι ή επίσημες οδηγίες, ο εργοδότης οφείλει να επιδείξει ευελιξία».