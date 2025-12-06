Αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες. Όπως δηλώνουν δεν θα κάνουν βήμα πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και αυξάνουν τα μπλόκα ανά τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ να βρίσκονται σε εθνικές οδούς και τελωνεία.

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Συνεδριάζει το μπλόκο της Νίκαιας

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας παρά την έντονη δυνατή βροχή οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν δίπλα στα τρακτέρ τους.

Αύριο, μάλιστα Κυριακή 7/12 αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του ενώ από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Την ίδια ώρα, σε όλους τους τόνους οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα και ότι όποιος αυτή τη στιγμή κάνει οποιονδήποτε διάλογο, υπονομεύει τον αγώνα.

Μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, στον Μπράλο και στο Κάστρο

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, στον Μπράλο και στο Κάστρο, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα όλοι κοιτούν προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων.

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Επίσης, ενισχύονται τα μπλόκα γιατί καθημερινά και σήμερα, Σάββατο 6/12 αναμένεται να έρθουν και νέα τρακτέρ στο μεγαλύτερο μπλόκο που έχει στηθεί στην Ελλάδα, αυτό της Καρδίτσας, στον Ε65, όπου λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει και το άλλο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Τρία μπλόκα στην Κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Μπλόκα και στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.

Ως ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τρίτης τη σταδιακή έξοδο από την Ελλάδα σε περισσότερα από 170 φορτηγά-νταλίκες.

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν χθες οι αγρότες της Λέσβου, οι οποίοι έχυσαν γάλα στο δρόμο και έκαψαν σανό.