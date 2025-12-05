Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, με μπλόκα και αποκλεισμούς που αναμένεται να συνεχιστούν, αλλά και να κλιμακωθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό για έξι ώρες του τελωνείου του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία μέχρι και τις 18:00-18:30 προχώρησαν οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Σήμερα έφτασαν επί τόπου και οδηγοί φορτηγών. Η διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων επιτρέπεται, ωστόσο, δεν επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών. «Δεν αποκλείουμε το τελωνείο να μην ανοίξει και καθόλου», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, αναμένεται στη μία το μεσημέρι η άφιξη αγροτών και κτηνοτρόφων από τον δήμο Παιονίας, την ευρύτερη περιοχή του νομού Κιλκίς και τα Γιαννιτσά Πέλλας στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία και πρόκειται να το αποκλείσουν επ’ αόριστον, σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που ελήφθη το πρωί.

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, ο αποκλεισμός ισχύει μέχρι τη μία το μεσημέρι, με τον επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα να επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα.

Στο τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι έστησαν αγροτικό μπλόκο στη διασταύρωση που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο και έχουν προγραμματίσει συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 17:00, οπότε και θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση.

Τα επόμενα βήματα των αγροτών

Άλλωστε, από νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ετοιμάζονται νέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες, οι οποίοι έχουν βγάλει στους δρόμους πάνω από 6.000 τρακτέρ και έχουν στήσει μπλόκα σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, φαίνεται πως υπάρχουν σκέψεις για διπλασιασμό των μπλόκων.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει μηχανήματα σε τελωνεία, κόμβους και κομβικά σημεία εθνικών οδών, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται επεκτάσεις των αποκλεισμών.

Πάντως, όπως αναφέρουν οι αγρότες, η κακοκαιρία επηρεάζει τα σχέδιά τους, αλλά δεν αναστέλλει τις κινητοποιήσεις. Μέχρι στιγμής, όπως οι ίδιοι εξηγούν, «δεν υπάρχει διάθεση για επαφές» με τα αρμόδια υπουργεία.

Πού αναμένεται να στηθούν νέα μπλόκα

Σήμερα, Παρασκευή αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα μεταξύ άλλων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στα Πράσινα Φανάρια και το αεροδρόμιο, στα Βίλια, στο Δερβένι, τόσο στην παλιά εθνική οδό όσο και στην έξοδο προς την Εγνατία.

Επίσης, οι αγρότες εξετάζουν, τα επόμενα 24ωρα, πέρα από τους οδικούς αποκλεισμούς, και άλλες μορφές κινητοποιήσεων όπως συγκεντρώσεις σε πόλεις, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, στοχευμένα κλεισίματα δρόμων.

Κρίσιμες συσκέψεις από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές συνεδριάσεις, μια μεγάλη θεσσαλική σύσκεψη και μια πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγροτικές ηγεσίες τονίζουν ότι «με το που βγήκαμε στους δρόμους ήταν σαφές ότι δεν θα σταματούσαμε σε μία μέρα» και σημειώνουν πως οι δυνάμεις στα μπλόκα αυξάνονται καθημερινά.