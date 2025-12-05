Σε θέση μάχης παραμένουν οι αγρότες οι οποίοι ενισχύουν τα μπλόκα τους και δηλώνουν έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις. Στόχος τους όπως επισημαίνουν είναι, μέχρι την Κυριακή 7/12 που αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια, να βρίσκονται με τα τρακτέρ τους σε 30 σημεία της χώρας.

Μόνο στη Θεσσαλία περισσότερα από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Αύριο, Σάββατο 6/12 οι αγρότες της Μαγνησίας ετοιμάζονται να στήσουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών ενώ οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ οι αγρότες βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας, πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65 ενώ συνεχίζεται κανονικά ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων.

Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στα Μάλγαρα

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη ενώ οι αγρότες στα Μάλγαρα στόλισαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.