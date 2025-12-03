Πιο αποφασισμένοι από ποτέ, όχι μόνο να παραμείνουν στα μπλόκα τους αλλά και να τα ενισχύσουν, δηλώνουν οι αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας εντείνουν τις δράσεις τους προχωρώντας σε συμβολικές κινήσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου πέταξαν γάλα και ζωοτροφές για να υπογραμμίσουν ότι η παραγωγή τους έχει απαξιωθεί και δεν αποφέρει πλέον βιώσιμο εισόδημα.

Τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα

Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων, βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών και το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες, Τρίτη 2/12 έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στις 10:00 το πρωί σήμερα, Τετάρτη 3/12, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Θεσσαλία

Η εικόνα στη Θεσσαλία είναι ακόμη πιο έντονη:

Μπλόκο Νίκαιας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.

Μπλόκο Ε-65, Καρδίτσα: Πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.

Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Βόρεια Ελλάδα: Τελωνεία, κόμβοι και δεκάδες διάσπαρτα μπλόκα

Στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης πυκνές, ενώ ενδεικτικό είναι πως χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και με κομβόι να κατευθυνθούν στο τελωνείο Ευζώνων.

Επιπλέον αγρότες Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην αρτηρία Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν αύριο κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ τέλος το Σάββατο θα υπάρξει παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Έβρος: Συμβολικός αποκλεισμός τελωνείων

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στη Θράκη, το 30% των κοπαδιών έχει χτυπηθεί από τη νόσο της ευλογιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Συμβολικές δράσεις στη Λάρισα

Στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, δηλώνοντας οργή για τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Νίκαιας για να ενισχύσουν τα εκεί μπλόκα.

Ήπειρος – Κρίσιμο μπλόκο στο Καλπάκι

Στην Ήπειρο, άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου, αλλά αύριο θα κλείσει ξανά μεταξύ 19:00–20:00. Το σημείο είναι κομβικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς το τελωνείο Κακαβιάς.

Προγραμματίζονται ακόμη αποκλεισμοί αεροδρομίων και λιμανιών

Παράλληλα ενώ στους δρόμους της χώρας βρίσκονται πάνω από 5.000 τρακτέρ προγραμματίζονται ακόμη αποκλεισμοί αεροδρομίων και λιμανιών, καθώς θεωρούν ανεπαρκή τη στήριξη που έλαβαν, η οποία –όπως υποστηρίζουν– υπολείπεται κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Την ώρα που τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται συνεχώς, το απόγευμα της Τρίτης οδηγοί φορτηγών βρέθηκαν στο πλευρό των αγροτών για να δείξουν τη συμπαράστασή τους ενώ κάλεσαν και άλλους συναδέλφους τους να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις.