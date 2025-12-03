Με το βλέμμα στα αγροτικά μπλόκα στις εθνικές οδούς θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής όπου θα παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης, με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στις περιφέρειες.

Κι ενώ το κυβερνητικό έργο προχωρά με βασικό στόχο τη σύγκλιση με την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα έγινε με τις συλλογικές συμβάσεις και την επαναφορά τους, παράλληλα ανοίγουν νέα μέτωπα, όπως το αγροτικό, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ειδικά όσον αφορά τα μπλόκα από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι πάντα θα λένε «ναι» στον διάλογο, άλλωστε το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν, αλλά όχι στα μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας.

Και επιμένουν να θυμίζουν ότι μέσα από διάλογο πριν από 2 χρόνια υλοποιήθηκαν δύο εκ των διαχρονικότερων αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα: η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας.

Όμως τονίζουν με έμφαση ότι: «Κανένας δεν μπορεί να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους», γιατί το κλείσιμο του δρόμου είναι μία πράξη που επί της ουσίας ζημιώνει το σύνολο της κοινωνίας. Προαναγγέλλουν παρέμβαση της αστυνομίας στον σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση.

Πολιτική στην πράξη

Παρά τα όποια λάθη έχουν γίνει που δεν είναι αμελητέα, συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε όσα δεν είχαν πράξει για πολλές δεκαετίες οι προκάτοχοί τους για την ενίσχυση των αγροτών:

φοροελαφρύνσεις,

φοροαπαλλαγές, όπως ο ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές

η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο,

μόνιμος μηχανισμός για φθηνότερο ρεύμα

Ειδικά για τις επιδοτήσεις, φέτος τα χρήματα είναι περισσότερα απ’ ό,τι πέρυσι: 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,7 δισ. το 2024. Το σύνολο των χρημάτων, θα καταβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Παραδέχονται ότι οι προκαταβολές είναι -κατά μέσο όρο- 25% λιγότερες απ’ ό,τι οι αντίστοιχες περσινές προκαταβολές, αλλά όχι χωρίς λόγο.

Φέτος, έγιναν λιγότερες αιτήσεις και οι διασταυρώσεις μπορεί να καθυστερούν τη διαδικασία πίστωσης των χρημάτων αλλά μέσα από αυτές οι αληθινοί αγρότες θα πάρουν περισσότερα απ’ όσα τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση παραδέχονται ότι έχουν δίκιο οι πολίτες να εξοργίζονται με διάφορα που ακούγονται από τους «αρνητικούς» πρωταγωνιστές της υπόθεσης στην Εξεταστική και εξηγούν ότι έχει σχηματιστεί μία πολύ σοβαρή ποινική δικογραφία, πέραν της διερεύνησης για τις όποιες ευθύνες για τα πολιτικά πρόσωπα, που θα οδηγήσει και σε πολύ σοβαρές κατηγορίες για όσους κρίνει η Δικαιοσύνη ότι πρέπει να απευθυνθούν.