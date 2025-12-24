Προκλήσεων συνέχεια στους αιθέρες του Αιγαίου από την Τουρκία, καθώς και την Τετάρτη, παραμονή των Χριστουγέννων, τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα κατασκοπευτικό ATR-72 του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας και ένα drone πραγματοποίησαν τρεις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και άλλες τέσσερις παραβάσεις των κανόνων FIR Αθηνών, πετώντας στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.