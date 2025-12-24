Ο Ζοσέ Μουρίνιο πρωταγωνίστησε σε διάφορα σκηνικά με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ακόμη ένα ήρθε μετά τη νίκη της Μπενφίκα επί της Φαμαλικάο.

Μπορεί οι Λουζιτανοί να πήραν τους τρεις βαθμούς, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο προπονητής τους ήταν μονίμως χαμογελαστός μετά τη λήξη. Αντιθέτως, είχε νεύρα με έναν συγκεκριμένο δημοσιογράφο και το έδειξε όταν του έκανε ερώτηση.

«Δημοσίευσες ψευδείς ειδήσεις για εμένα αυτή την εβδομάδα. Έγραψες σχετικά με εμένα και ως ο πρωταγωνιστής του άρθρου, σου λέω ότι είναι ψευδές», είπε αρχικά ο Μουρίνιο και όταν ο δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτησή του, έδωσε συνέχεια.

«Είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα», ήταν η ατάκα του Πορτογάλου προπονητή, η ομάδα του οποίου είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας, στο -8 από την Πόρτο και στο -3 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.