Το αδιαχώρητο δημιούργησε η θρυλική «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά που παίχτηκε στην πόλη της Έδεσσας για πέντε παραστάσεις από την θεατρική ομάδα «Μέθεξις» της ταλαντούχας Πόντιας σκηνοθέτιδας Δέσποινας Οτουντζίδου για την ενίσχυση του Συλλόγου Νεφροπαθών Πέλλας «Άγιοι Ανάργυροι» με αφορμή τον εορτασμό των 120 χρόνων από την γέννηση του συγγραφέα.

Η Δέσποινα Οτουντζίδου που σκηνοθέτησε το έργο δήλωσε για την φετινή της επιλογή: «Η Μαντάμ Σουσού η μεγαλομανής ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά ξεκίνησε ως ευθυμογράφημα (1938-1940), έγινε βιβλίο (1940), τραγούδι (1940), νούμερο κατοχικών επιθεωρήσεων (1940), θεατρικό έργο (1942), κινηματογραφική ταινία (1948), ραδιοφωνική εκπομπή (1950), τηλεοπτικό σήριαλ (1972,1986) και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα 87 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή της, να μας διασκεδάζει και να μας ψυχαγωγεί.

Ως βιβλίο και θεατρικό έργο η Μαντάμ Σουσού γνώρισε τεράστια επιτυχία καθώς μεταφράστηκε στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου στα αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά, τουρκικά και παίχτηκε στο εξωτερικό πάντα με την ίδια επιτυχία.

Ενώ για την θεατρική της ομάδα «Μέθεξις» τόνισε πως: « Όλοι οι συντελεστές μπροστά και πίσω από τα φώτα της σκηνής, εργάστηκαν εθελοντικά για φιλανθρωπικό σκοπό αποδεικνύοντας πως ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος αλλά στάση ζωής!».

Η εγγονή του συγγραφέα και εκδότρια των Απάντων του, Λένα Νίτσου-Ψαθά με αφορμή τις παραστάσεις υπογράμμισε «Είναι μεγάλη μας χαρά την φετινή χρονιά που συμπληρώθηκαν 120 χρόνια από την γέννηση του παππού μου Δημήτρη Ψαθά να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην μνήμη του μια σειρά παραστάσεων των δημοφιλέστερων κωμωδιών του για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ξεκινώ από την θρυλική «Μαντάμ Σουσού»που παίχτηκε με τεράστια επιτυχία και προσέλευση κοινού πριν λίγες μέρες στην Έδεσσα από την θεατρική ομάδα «ΜΕΘΕΞΙΣ» για την ενίσχυση του Συλλόγου Νεφροπαθών Πέλλας «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Ακόμη η κωμωδία «Ζητείται Ψεύτης» που παίχτηκε τον Οκτώβριο από την Θεατρική Ομάδα Βριλησσίων για την ενίσχυση του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ» και τέλος η κωμωδία «Φωνάζει ο κλέφτης» που παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία τον Φεβρουάριο από την θεατρική ομάδα ARTE στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών για την ενίσχυση των ιδρυμάτων «ΕΛΕΠΑΠ» και «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» και το καλοκαίρι από την ίδια ομάδα στο θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ Σύρου για την ενίσχυση του Γηροκομείου και των Καρκινοπαθών Σύρου.

Και του χρόνου σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συνδυάζουμε το θέατρο με την κοινωνική προσφορά (είναι κάτι που το έκανε και ο ίδιος ο παππούς μου Δ. Ψαθάς όσο βρισκόταν εν ζωή) και θα εμπιστευτούμε την θρυλική του κωμωδία «Η Χαρτοπαίχτρα» και πάλι στην θεατρική ομάδα «ΜΕΘΕΞΙΣ» για φιλανθρωπικό σκοπό».

Για το ανέβασμα της «Μαντάμ Σουσούς» στην Έδεσσα συνεργάστηκαν ο Πρόεδρος του «Συλλόγου Νεφροπαθών Πέλλας ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Βασίλης Μίσκος, μαζί με την δημιουργό της θεατρικής ομάδας «ΜΕΘΕΞΙΣ» Δέσποινα Οτουντζίδου και τον πολυτάλαντο μουσικό-στιχουργό Κώστα Δάμο που έγραψε τους στίχους, την μουσική αλλά και ερμήνευσε το τραγούδι «Η Μαντάμ Σουσού στην Έδεσσα»φτιάχνοντας ο ίδιος και το διαφημιστικό video clip της παράστασης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο Πρόεδρος των Νεφροπαθών Πέλλας Βασίλης Μίσκος όσο και ο Κώστας Δάμος συμμετείχαν ενεργά στην πολυπρόσωπη αυτή παράσταση ο πρώτος παίζοντας τον ρόλο του αρχαιολόγου και ο δεύτερος τον ρόλο του ταχυδρόμου.