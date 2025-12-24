Το στέλεχος H3N2 της γρίπης Α, γνωστό ως «υπεργρίπη», εμφανίζεται στο μισό των κρουσμάτων στα παιδιατρικά επείγοντα, ωστόσο η ειδικός Αρετή Μανιώτη στέλνει ηρεμιστικό μήνυμα.

Παρά την ταχύτητα εξάπλωσής του, τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν ήπια και δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσοκομείο. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται μόνο για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.

Αυτή την εβδομάδα, το υποστέλεχος Κ του H3N2 έχει αναδειχθεί κυρίαρχο, με έντονη παρουσία σε παιδιά.

Η παιδίατρος εξηγεί ότι η υψηλή μεταδοτικότητα δεν συνοδεύεται από υπερβολική σοβαρότητα, καθώς τα συμπτώματα υποχωρούν γρήγορα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αυτό καθησυχάζει τις οικογένειες, εστιάζοντας την προσοχή σε στοχευμένη παρακολούθηση.

Υπεργρίπη: Σημάδια ανησυχίας στα παιδιά

Οι γονείς καλούνται να είναι σε εγρήγορση για:

Πυρετό που φτάνει τα 39-40°C και συνοδεύεται από ρίγη.

Γενική εξάντληση, πόνους στους μύες και γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Ζητήματα αφυδάτωσης ή παρατεταμένης κόπωσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρώτη κίνηση είναι επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για κατάλληλη καθοδήγηση.

Ομάδες Υψηλού Κινδύνου

Περισσότερη επαγρύπνηση χρειάζονται:

Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών.

Άτομα με υποκείμενα νοσήματα καρδιάς, πνευμόνων, διαβήτη ή νεφρών.

Εγκυμοσύνη, ανοσοκαταστολή και νήπια κάτω των 5 ετών.

Για αυτούς, η λοίμωξη ενδέχεται να εξελιχθεί σε πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως πνευμονία.

Η θεραπεία περιορίζεται σε συμπτωματική υποστήριξη, όπως φάρμακα κατά του πυρετού και επαρκή ενυδάτωση – τα αντιβιοτικά διατηρούνται για δευτερογενείς λοιμώξεις. Ο εμβολιασμός παραμένει η κορυφαία πρόταση για προστασία των ευάλωτων, ενισχύοντας την αντοχή του οργανισμού.