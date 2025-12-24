Σε μια πολύ όμορφη κίνηση, στο πνεύμα των ημερών, προχώρησε η Λιόν, η οποία δώρισε 100.000 ευρώ στην ερασιτεχνική ομάδα Σεν-Κιρ Κολόνιε, λίγες μέρες αφότου την απέκλεισε στο κύπελλο Γαλλίας.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν την περασμένη Κυριακή (21/12) και οι «Λιονέ», όπως αναμενόταν, πήραν τη νίκη με 3-0 και την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κέρδισε ακόμη περισσότερα, όμως, με την κίνησή της λίγα 24ωρα μετά.

Η Λιόν αποφάσισε να δωρίσει το ποσό των 100.000 ευρώ στη Σεν-Κιρ Κολόνιε, ομάδα που λειτουργεί, όπως αναφέρει η L’ Equipe, με ετήσιο προϋπολογισμό που πλησιάζει στις 280.000 ευρώ.

Η ερασιτεχνική ομάδα εκπροσωπεί ένα προάστιο της πόλης της Λιόν, με 6.000 κατοίκους, και συνολικά έβαλε στο ταμείο της το ποσό των 150.000 ευρώ, αν υπολογίσουμε και τα έσοδα του αγώνα.