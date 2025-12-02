«Πανώλη κι ευλογιά μας σκότωσαν τα ζώα», φώναξαν κτηνοτρόφοι από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, ζητώντας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία και να «λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση».

Οι κτηνοτρόφοι με αγροτικά οχήματα έφτασαν στην Κεντρική Πλατεία και μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας έριξαν γάλα, ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, δηλώνοντας την αγανάκτησή τους, όπως αναφέρει το larissanet.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κάλεσε τους πολίτες να σταθούν δίπλα στον αγώνα τους.

«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι. Η κτηνοτροφία στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τη Θεσσαλία. Σας θέλουμε δίπλα, γιατί μετά θα αρχίσετε να κλείνετε εσείς τα μαγαζιά σας».

Ιδιαίτερα στάθηκε στη στάση της αστυνομίας, κατά την έναρξη των αγροτικών μπλόκων καταγγέλλοντας τη βία που επέδειξαν. «Απαιτούμε να ελευθερωθούν οι συνάδελφοί μας», φώναξαν.

Με την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας μετέβησαν στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου και θα ενισχύουν τις δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί.