Νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν βγάλει στους δρόμους πάνω από 6.000 τρακτέρ και έχουν στήσει 14 μπλόκα σε όλη τη χώρα τα οποία μάλιστα σκέπτονται να διπλασιάσουν.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει μηχανήματα σε τελωνεία, κόμβους και κομβικά σημεία εθνικών οδών, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται επεκτάσεις των αποκλεισμών.

Η κακοκαιρία, όπως αναφέρουν μπορεί να επηρεάζει μεν τον προγραμματισμό τους, αλλά δεν τον αναστέλλει, ενώ μέχρι στιγμής εξηγούν πως «δεν υπάρχει διάθεση για επαφές» με τα αρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ οι φετινές κινητοποιήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και έκταση, καθώς οι αγρότες εμφανίζονται σε «πολύ περισσότερα σημεία» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Σημειώνεται πως σε όλα τα μεγάλα τελωνεία όπως στους Ευζώνους, στον Προμαχώνα, στο τελωνείο Νίκης, στους Κήπους βρίσκονται αγροτικές δυνάμεις με μηχανήματα.

Οι αγρότες προετοιμάζονται για τις επόμενες κινήσεις τους

Χθες, Πέμπτη 4/12 πραγματοποιήθηκαν αποκλεισμοί των τελωνείων, ενώ αυτή την ώρα είναι ανοιχτά, με τους αγρότες να επανεκτιμούν τις κινήσεις τους λόγω κακοκαιρίας. Κατά βάση οι αγρότες επέτρεπαν μόνο φορτηγά με ελληνικά προϊόντα καθώς και η διέλευση τουριστικών λεωφορείων και Ι.Χ. και όχι τα φορτηγά με εισαγωγές προϊόντων.

Ποια σημεία είναι κλειστά από τα μπλόκα

Παραμένουν κλειστά τα Διόδια Μαλγάρων, ρεύμα προς Αθήνα, η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας, τμήματα του Ε65, σε δύο σημεία: κοντά στα Τρίκαλα και κοντά στην Καρδίτσα, στην Εγνατία Οδό, ο κόμβος Σελίου, ρεύμα προς Βέροια.

Στα μπλόκα παραμένουν και σήμερα με τα τρακτέρ τους οι αγρότες της Καρδίτσας, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, ενώ φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό»

«Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας, σας στηρίζουμε από την αρχή γιατί έχετε δίκαια αιτήματα. Μαζί θα αγωνιστούμε. Όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», δήλωσε χθες βράδυ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισκεπτόμενος το μπλόκο των αγροτών στο Λόγγο Τρικάλων.

Πού αναμένεται να στηθούν νέα μπλόκα

Σήμερα, Παρασκευή αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα μεταξύ άλλων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στα Πράσινα Φανάρια και το αεροδρόμιο, στα Βίλια, στο Δερβένι, τόσο στην παλιά εθνική οδό όσο και στην έξοδο προς την Εγνατία.

Επίσης, οι αγρότες εξετάζουν, τα επόμενα 24ωρα, πέρα από τους οδικούς αποκλεισμούς, και άλλες μορφές κινητοποιήσεων όπως συγκεντρώσεις σε πόλεις, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, στοχευμένα κλεισίματα δρόμων.

Κρίσιμες συσκέψεις από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα αναμένονται αναμένεται να πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές συνεδριάσεις, μια μεγάλη θεσσαλική σύσκεψη και μια πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγροτικές ηγεσίες τονίζουν ότι «με το που βγήκαμε στους δρόμους ήταν σαφές ότι δεν θα σταματούσαμε σε μία μέρα» και σημειώνουν πως οι δυνάμεις στα μπλόκα αυξάνονται καθημερινά.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.