Προβλήματα θολότητας στην παροχή νερού εντοπίζονται από χθες, Παρασκευή 5/12 στην Πορταριά, ιδιαίτερα στις περιοχές που υδροδοτούνται από το αντλιοστάσιο «Βίγλα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ. Η θολότητα αποδίδεται στην έντονη βροχόπτωση και σε βλάβη κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

Τα συνεργεία της επιχείρησης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ θα προχωρήσουν σε αποκατάσταση της βλάβης σήμερα το πρωί. Μέχρι τότε, η ΔΕΥΑΜΒ καλεί τους καταναλωτές που διαπιστώνουν θολό νερό στις οικίες τους να αποφεύγουν τη χρήση του για πόση, μαγείρεμα ή ατομική υγιεινή.

Η επιχείρηση προειδοποιεί πως παρόμοια φαινόμενα θολότητας ενδέχεται να εμφανιστούν και σε περιοχές του βόρειου Βόλου, με τις ίδιες οδηγίες για τη χρήση του νερού να παραμένουν σε ισχύ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, η ΔΕΥΑΜΒ θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση.