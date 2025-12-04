Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η τεχνολογία αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Οι οργανισμοί όλων των κλάδων – από καταστήματα και βιομηχανίες μέχρι τράπεζες και υπηρεσίες – καλούνται να αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να θυσιάσουν την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Παράλληλα, οι ψηφιακές απειλές γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες. Για παράδειγμα, AI-generated phishing emails μπορούν να μιμηθούν τον τρόπο γραφής συγκεκριμένων στελεχών και να παραπλανήσουν υπαλλήλους, ακόμη και σε τμήματα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με κυβερνοεπιθέσεις.

Το Microsoft 365, ανάλογα την αδειοδότηση (Ε3, Ε5, Business Premium), προσφέρει εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τέτοιες προκλήσεις. Με απλά λόγια, μπορεί να προσφέρει τα εξής:

Προστασία ευαίσθητων δεδομένων: Αυτόματη ταξινόμηση και σήμανση αρχείων (auto labelling) , έλεγχος μεταφοράς δεδομένων σε email ή cloud. Για παράδειγμα, μια λογιστική εταιρεία μπορεί να αποτρέψει τη διαρροή οικονομικών στοιχείων, ενώ ένα e-shop μπορεί να προστατεύσει προσωπικά δεδομένα πελατών.

Ανίχνευση και αντιμετώπιση επιθέσεων: Oι οργανισμοί παρατηρούν την ύποπτη δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο και αποκρίνονται άμεσα. Για παράδειγμα: ένας κατασκευαστικός όμιλος μπορεί να εντοπίσει γρήγορα προσπάθειες παραβίασης του συστήματος σχεδίων έργων.

Διαχείριση συσκευών και εφαρμογών από το cloud : Με το εργαλείο Intune, οι επιχειρήσεις ελέγχουν ποιος έχει πρόσβαση σε εταιρικά laptops ή εφαρμογές, εφαρμόζοντας πολιτικές ασφαλείας ακόμα και για υπαλλήλους που δουλεύουν απομακρυσμένα.

Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων: Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών για πιθανές παραβιάσεις ή λάθη που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα δεδομένα του οργανισμού, όπως η αποστολή αρχείων σε προσωπικά emails.

Με άλλα λόγια, είτε πρόκειται για ένα μικρό γραφείο που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα πελατών, είτε για έναν μεγάλο οργανισμό που συνδέει δεκάδες εφαρμογές, προσφέρεται ένα πλήρες σύστημα προστασίας, συμμόρφωσης και παραγωγικότητας.

Όλα αυτά παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τους ειδικούς τεχνολογίας της BEWISE στον κομψό χώρο του Line Athens, σε ένα event που τράβηξε το ενδιαφέρον σημαντικών στελεχών από διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς. Η εκδήλωση απέδειξε με παραδείγματα και use cases πώς η μετάβαση από το Microsoft 365 E3 μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

