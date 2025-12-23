Σημαντικές αλλαγές έρχονται το 2026 στο Gmail, καθώς θα σταματήσει να υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούν χιλιάδες χρήστες για τη διαχείριση εξωτερικών λογαριασμών email.

Αν χρησιμοποιείτε το Gmail για να διαχειρίζεστε email από άλλους παρόχους, όπως το Outlook, το Yahoo ή το δικό σας domain, έρχεται μια μεγάλη αλλαγή. Η Google επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία «Gmailify» και η δυνατότητα του desktop «Έλεγχος email από άλλους λογαριασμούς» μέσω POP θα σταματήσουν να λειτουργούν από τον Ιανουάριο του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε πλέον να «τραβάτε» email από τρίτους λογαριασμούς στο Gmail σας στο web με τον ίδιο τρόπο που το κάνετε τώρα. Για πολλούς που χρησιμοποιούν το Gmail ως «όλα σε ένα» inbox, πρόκειται για σημαντική αλλαγή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο «αναβάθμισης της ασφάλειας» και στόχο έχει να προσφέρει «τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς επιλογές πρόσβασης στα μηνύματα μέσω Gmail».

Τι είναι το Gmailify και τι καταργείται

Το Gmailify είναι μια λειτουργία του Gmail που επέτρεπε στους χρήστες να συνδέουν μη-Google λογαριασμούς email (όπως Yahoo, Outlook ή άλλους παρόχους) με το Gmail και να αξιοποιούν πολλές από τις έξυπνες λειτουργίες του Gmail, όπως:

Ισχυρό φίλτρο spam του Gmail

Κατηγορίες εισερχομένων (Κύρια, Κοινωνικά, Προσφορές κ.ά.)

Καλύτερες ειδοποιήσεις email στο κινητό

Βελτιωμένη αναζήτηση με τα εργαλεία αναζήτησης του Gmail

Επιπλέον, η σχετική λειτουργία «Έλεγχος email από άλλους λογαριασμούς» επέτρεπε στο Gmail να τραβάει μηνύματα μέσω POP από τρίτους λογαριασμούς και να τα εμφανίζει όλα σε ένα ενιαίο inbox μέσα στο Gmail στο web.

Το POP (Post Office Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να κατεβάζεις email από έναν server. Στην ουσία, τραβάει τα μηνύματα από τον λογαριασμό σου σε άλλο πάροχο (π.χ. Yahoo, Outlook) και τα αποθηκεύει, εμφανίζοντάς τα ως εισερχόμενα.

Τα email κατεβαίνουν στον υπολογιστή σου και συνήθως διαγράφονται από τον server (ανάλογα με τις ρυθμίσεις).

Είναι πιο «απλό» και παλιό πρωτόκολλο σε σχέση με το IMAP, που κρατά τα emails συγχρονισμένα σε όλες τις συσκευές σου.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε desktop εφαρμογές email.

Με λίγα λόγια: Το Gmailify μετέτρεπε το Gmail σε ένα κεντρικό «hub» όπου μπορούσατε να διαβάζετε και να στέλνετε email από πολλούς παρόχους χωρίς να φύγετε από τον λογαριασμό σας.

Από τον Ιανουάριο του 2026, όλα τα παραπάνω παύουν να ισχύουν για εξωτερικούς λογαριασμούς.

Ποιοι χρήστες επηρεάζονται

Η αλλαγή αφορά κυρίως όσους χρησιμοποιούν το Gmail ως κεντρικό email client για:

επαγγελματικούς λογαριασμούς

προσωπικά emails άλλων παρόχων

Αντίθετα, όσοι χρησιμοποιούν μόνο έναν απλό λογαριασμό Gmail (π.χ. όνομα@gmail.com) δεν επηρεάζονται και δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια.

Τι προτείνει η Google ως εναλλακτική

Η Google κατευθύνει τους χρήστες στη χρήση IMAP μέσω της εφαρμογής Gmail σε κινητά (Android, iPhone, iPad). Ωστόσο, η λύση αυτή:

δεν προσφέρει τα φίλτρα για spam του Gmail

δεν υποστηρίζει κατηγορίες inbox

δεν διαθέτει προηγμένη αναζήτηση

Internet Message Access Protocol (IMAP) είναι ένα πρωτόκολλο για email που σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι τα email σου απευθείας στον server, σε πολλαπλές συσκευές.

Ποιες είναι οι πρακτικές εναλλακτικές

Μετά την κατάργηση των Gmailify και POP, οι βασικές επιλογές είναι:

Email clients για υπολογιστή (Thunderbird, Outlook, Apple Mail)

Αυτόματη προώθηση email από άλλους παρόχους στο Gmail

Υπηρεσίες τρίτων με υποστήριξη πολλών λογαριασμών

IMAP μέσω της εφαρμογής Gmail σε κινητά, όπως προτείνει η Google

Για εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς, η Google επισημαίνει ότι οι διαχειριστές μπορούν να προχωρήσουν σε μεταφορά δεδομένων στο Google Workspace.

Θα χαθούν τα υφιστάμενα email;

Όχι. Η Google δηλώνει ότι τα emails που έχουν ήδη εισαχθεί ή συγχρονιστεί στο Gmail σας θα παραμείνουν εκεί. Δεν θα αφαιρεθούν αυτόματα όταν το Gmailify και η δυνατότητα POP απενεργοποιηθούν.

Η αλλαγή αφορά τα μελλοντικά email –δηλαδή, μόλις απενεργοποιηθούν οι λειτουργίες Gmailify και «Έλεγχος email από άλλους λογαριασμούς», το Gmail απλώς θα σταματήσει να τραβά νέα μηνύματα από τους εξωτερικούς λογαριασμούς σας.