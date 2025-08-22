Να αναγνωρίσει τα «ψέματα» που είπε για την ακύρωση του Μνημονίου κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤNews.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Παπανδρέου τόνισε: «Το θέμα είναι τι καινούργιο φέρνει εάν κατέβει ο ίδιος και εάν πραγματικά αναγνωρίζει τα ψέματα που είπε, ότι θα ακυρώσει το μνημόνιο σε μια μέρα και τελικά υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο με τα μπούνια! Το αφήγημά του δεν είναι καθαρό ακόμη. Δεν είναι τόσο απλό να το κάνει αυτό».

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι πρέπει να στοχεύσει και να μιλήσει στη μεσαία τάξη, η οποία υπήρξε και η δύναμή του κυρίως τη δεκαετία του ’80.

Αναφερόμενος στο θέμα της Ουκρανίας υπογράμμισε πως οι Ευρωπαίοι πέτυχαν να πείσουν τον Τραμπ «να μην είναι τόσο φίλος του Πούτιν» και εκτίμησε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωρίζει πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο.

Αναφορικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα υπογράμμισε πως πρέπει να συμμετέχουμε στις εγγυήσεις προς την Ουκρανία χωρίς να στείλουμε στρατεύματα, ενώ για το θέμα της προσάρτησης εδαφών στη Ρωσία είπε: «Εμείς έχουμε την εμπειρία της Τουρκίας και της Κύπρου, δεν μπορούμε να δεχθούμε αλλαγή συνόρων. Η Ευρώπη δεν θα αφήσει εύκολα να δοθεί το Ντονμπάς στη Ρωσία».

Τέλος, για τις εξελίξεις στη Γάζα ο κ. Παπανδρέου εκτίμησε πως πρόκειται για ένα σχέδιο που οι συντηρητικοί του Ισραήλ είχαν από καιρό εκπονήσει και βρήκαν την ευκαιρία να το υλοποιήσουν. Τόνισε μάλιστα πως η μη ύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους δεν είναι λύση. Και προσέθεσε πως η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στο ανθρωπιστικό κομμάτι και να στέλνει συνεχώς βοήθεια, την παράδοση της οποίας επιβάλλεται να επιτρέπει το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ