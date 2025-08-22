Ένα ρητό αναφέρει πως τα πλούτη δεν μπορεί κάποιος να τα πάρει στον τάφο του, ωστόσο ένας ταξιδιώτης από την Αγγλία το κατάφερε, καθώς θάφτηκε μέσα σε ένα χρυσό φέρετρο.

Ο 69χρονος Frank Thompson απεβίωσε από λοίμωξη του θώρακα στις 2 Ιουλίου, αλλά ενταφιάστηκε ένα μήνα αργότερα, καθώς χρειάστηκαν τουλάχιστον 30 μέρες για να δημιουργηθεί η χρυσή κάσα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο άνδρας με τσιγγάνικη καταγωγή διατηρούσε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ταξίδευε συχνά και μαζί με την οικογένεια του, με αποτέλεσμα να θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και όχι επιχειρηματία.

Με βάση το βρετανικό δημοσίευμα, όταν ο άνδρας πέθανε, ο γιος του αποφάσισε να τού χαρίσει μια λαμπρή κηδεία.

Παρήγγειλε λοιπόν ένα πραγματικά χρυσό φέρετρο και έναν τεράστιο μαρμάρινο τάφο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από τώρα, λόγω των σπάνιων και ακριβών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Η κηδεία έγινε πριν λίγες μέρες και ήταν επιβλητική, με Rolls Royce να συνοδεύουν τον Frank Thompson στην τελευταία του κατοικία.

Δείτε βίντεο: